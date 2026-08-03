Il concerto dell'Orchestra Giovanile Italiana si sposta al Teatro Giacosa di Aosta per il maltempo

L'organizzazione ha deciso di trasferire il concerto sinfonico dell'Orchestra Giovanile Italiana dal Teatro Romano al Teatro Giacosa di Aosta a causa dell'instabilità meteorologica prevista in questi giorni e del rischio di fenomeni temporaleschi pomeridiani.

La scelta è stata adottata per evitare che le condizioni meteo possano compromettere l'allestimento del palco, dell'impianto luci e il posizionamento del pianoforte gran coda necessario per l'esecuzione del programma previsto.

Pur esprimendo rammarico, anche alla luce del considerevole lavoro di preparazione richiesto dall'evento, gli organizzatori hanno ritenuto più prudente optare per una sede al coperto. La decisione tiene conto sia della particolare intensità dei fenomeni meteorologici registrati negli ultimi giorni, sia delle caratteristiche del concerto, che sarà eseguito senza amplificazione e con soli strumenti acustici, alcuni dei quali di elevato valore e potenzialmente soggetti a gravi danni in caso di esposizione alla pioggia.

Resta confermato l'inizio del concerto alle ore 21.15.

Il programma della serata prevede l'esibizione dell'Orchestra Giovanile Italiana, diretta da Alexander Lonquich, che sarà anche solista. In programma l'Ouverture "Coriolano" di Ludwig van Beethoven, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore K. 466 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven.