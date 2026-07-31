Esodo d'agosto, primo weekend da bollino nero: oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade italiane

Il primo vero fine settimana dell'esodo estivo entra nel vivo con numeri che confermano l'intensità degli spostamenti attesi sulle principali arterie italiane. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo la rete stradale e autostradale gestita dalla società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Un flusso destinato a mettere sotto pressione le infrastrutture viarie in concomitanza con l'inizio delle ferie estive di milioni di italiani e con l'arrivo dei turisti diretti verso le principali località di vacanza.

Per affrontare l'aumento dei volumi di traffico, Anas ha predisposto un piano straordinario che punta sia a ridurre gli ostacoli alla circolazione sia a garantire una presenza capillare sul territorio. Fino al 7 settembre saranno infatti chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% dei 1.414 complessivamente attivi, lasciando operativi soltanto quelli considerati non rinviabili per ragioni tecniche o di sicurezza. Parallelamente saranno impegnati 2.500 tra tecnici, personale di esercizio, operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, con il compito di monitorare costantemente la viabilità, coordinare gli interventi e garantire assistenza agli automobilisti.

L'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di affrontare il viaggio con senso di responsabilità, sottolineando come "le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade". Gemme ha invitato gli automobilisti a programmare gli spostamenti verificando preventivamente le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteorologiche, ricordando che la sicurezza resta la priorità assoluta. Nel suo intervento ha evidenziato l'importanza del rispetto dei limiti di velocità, della distanza di sicurezza, dell'assenza di distrazioni alla guida e della necessità di effettuare soste durante i tragitti più lunghi. Ha inoltre rimarcato come la collaborazione tra Anas, Forze dell'Ordine ed enti locali sia determinante per gestire in maniera ordinata anche le giornate caratterizzate dalla maggiore intensità del traffico.

Il calendario predisposto da Viabilità Italia conferma un quadro particolarmente impegnativo. La mattinata di sabato 1° agosto sarà contrassegnata dal bollino nero, mentre il bollino rosso interesserà i pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1° agosto e domenica 2 agosto. Le prime due giornate saranno caratterizzate dalle partenze verso le località balneari, montane e turistiche, mentre il pomeriggio di domenica vedrà il tradizionale aumento dei rientri verso le grandi aree urbane dopo i soggiorni brevi del fine settimana.

Per agevolare la circolazione entreranno in vigore anche le consuete limitazioni ai mezzi pesanti. Il divieto di transito sarà valido venerdì 31 luglio dalle 16.00 alle 22.00, sabato 1° agosto dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 2 agosto dalle 7.00 alle 22.00, con l'obiettivo di alleggerire il traffico e migliorare la sicurezza lungo gli itinerari maggiormente interessati dall'esodo.

Le direttrici considerate più esposte all'aumento della circolazione comprendono praticamente tutto il Paese. Nel Mezzogiorno particolare attenzione sarà rivolta all'A2 Autostrada del Mediterraneo, alla Statale 106 Jonica, alla Statale 18 Tirrena Inferiore, alle autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, oltre alla Statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Nel Centro Italia i maggiori flussi interesseranno la Statale 148 Pontina, la Statale 7 Appia, la direttrice E45, la Statale 1 Aurelia e la Statale 16 Adriatica, fondamentali collegamenti tra le grandi città e le località di vacanza. Al Nord sono invece attesi rallentamenti lungo i raccordi autostradali del Friuli-Venezia Giulia verso i valichi internazionali, sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, sulla Statale 45 della Val Trebbia, sulla Statale 26 della Valle d'Aosta, sulla Statale 309 Romea e sulla Statale 51 di Alemagna.

L'operazione predisposta da Anas non rappresenta soltanto una risposta organizzativa all'incremento della mobilità, ma evidenzia anche il peso economico e sociale dell'esodo estivo italiano. Milioni di persone si spostano contemporaneamente alimentando il comparto turistico, le attività ricettive, la ristorazione e il commercio locale, ma generando nello stesso tempo una pressione significativa sulle infrastrutture e sui servizi di gestione del traffico. La scelta di sospendere la maggior parte dei cantieri testimonia la volontà di favorire la fluidità della circolazione in una fase cruciale della stagione turistica, nella quale eventuali criticità potrebbero avere ricadute non soltanto sulla sicurezza ma anche sull'economia dei territori.

Accanto agli aspetti organizzativi resta centrale il tema della prevenzione. Anas invita gli automobilisti a partire con veicoli efficienti, verificando pneumatici, impianto di illuminazione, livelli di olio e liquidi, a portare con sé acqua e beni di prima necessità in previsione delle elevate temperature, a consultare le previsioni meteorologiche e le informazioni sul traffico prima della partenza e durante il viaggio. Viene inoltre ribadito il divieto assoluto di assumere alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida, l'obbligo di utilizzare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per i bambini e l'importanza di evitare qualsiasi forma di distrazione, sia essa visiva, cognitiva o manuale.

Il primo weekend da bollino nero rappresenta ogni anno uno dei momenti simbolo dell'estate italiana. Oltre a misurare la capacità della rete infrastrutturale di sostenere milioni di spostamenti concentrati in poche ore, costituisce anche un banco di prova per il livello di collaborazione tra istituzioni, gestori della viabilità e cittadini. In un Paese in cui il trasporto su gomma continua a essere il principale mezzo di mobilità per le vacanze, la sicurezza stradale rimane una responsabilità condivisa: l'efficienza dell'organizzazione può ridurre i disagi, ma il rispetto delle regole da parte di ogni automobilista resta il fattore decisivo per trasformare l'inizio delle ferie in un viaggio sicuro.