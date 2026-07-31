Clavalité, la fede ai piedi delle Alpi: torna la tradizione della Santa Messa a 2.500 metri tra storia, comunità e memoria

A 2.500 metri di quota, dove il silenzio delle montagne incontra il passo degli escursionisti e il ricordo delle generazioni che hanno vissuto queste terre, torna uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate alpina. Domenica 3 agosto il Santuario di Clavalité accoglierà fedeli, abitanti e visitatori per la tradizionale Santa Messa, prevista alle ore 11.00, organizzata dai Comuni di Chamois e Valtournenche come momento di spiritualità, ma anche di incontro e di riscoperta di un patrimonio culturale profondamente legato alla montagna.

Il Santuario di Clavalité rappresenta uno di quei luoghi in cui la storia religiosa delle comunità alpine si intreccia con la vita quotidiana di un tempo. In Valle d’Aosta, infatti, i santuari d’alta quota non sono mai stati soltanto luoghi di culto: erano punti di riferimento per pastori, agricoltori e abitanti delle frazioni che, soprattutto durante la stagione estiva, vivevano la montagna come spazio di lavoro, di fatica e di solidarietà. Raggiungere questi luoghi significava compiere un percorso fisico, ma anche spirituale, spesso accompagnato da momenti di preghiera collettiva e di condivisione.

La tradizione delle celebrazioni in quota nasce proprio da questa relazione profonda tra uomo e territorio. Le comunità salivano verso gli alpeggi e i santuari per affidare alla protezione religiosa il lavoro nei campi, la salute delle famiglie e il buon andamento delle stagioni. Ancora oggi queste ricorrenze mantengono un valore particolare perché permettono di conservare un legame tra passato e presente, riportando al centro quei valori tipici delle comunità alpine: la solidarietà, l’accoglienza e il rispetto per la montagna.

L’appuntamento di Clavalité è anche un’occasione per rafforzare il rapporto tra due realtà vicine ma con identità e storie specifiche come Chamois e Valtournenche. La collaborazione tra amministrazioni locali diventa così uno strumento per valorizzare un territorio che non è soltanto una destinazione turistica, ma un luogo vissuto, custodito e tramandato.

Dopo la celebrazione seguirà il tradizionale momento conviviale organizzato dal Comune di Chamois, un altro elemento fondamentale della cultura alpina. Il pranzo sarà composto da piatti simbolo della cucina valdostana: polenta, spezzatino di manzo, toma e fontina, accompagnati da vino e acqua. Un menu semplice ma profondamente rappresentativo di una gastronomia nata dalla necessità e trasformata nel tempo in patrimonio identitario. Sarà inoltre disponibile una versione senza glutine, scelta che permette di rendere l’iniziativa accessibile a un numero sempre maggiore di partecipanti.

La giornata non sarà soltanto un evento religioso, ma un momento di socialità in cui residenti ed escursionisti potranno incontrarsi in un ambiente naturale di grande valore paesaggistico. La montagna, infatti, continua a essere uno spazio capace di creare relazioni: lungo i sentieri che conducono a Clavalité si incontrano persone diverse accomunate dalla volontà di vivere un’esperienza autentica, lontana dai ritmi frenetici della quotidianità.

In un’epoca in cui molte tradizioni rischiano di perdere il proprio significato originario, iniziative come quella di Clavalité assumono un valore ancora più importante. Conservare una celebrazione in alta quota significa mantenere vivo un pezzo della storia valdostana, fatta di fede, lavoro, comunità e rapporto equilibrato con l’ambiente. La montagna non è soltanto un paesaggio da ammirare, ma una memoria collettiva da proteggere: ed è proprio in appuntamenti come questo che continua a raccontare la propria identità.