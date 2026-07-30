Al via la stagione estiva delle Batailles de Reines: a Vertosan torna il rito delle "Regine", 103 bovine pronte a sfidarsi nel cuore della tradizione valdostana

La montagna valdostana è pronta a ritrovare uno dei suoi riti più autentici e profondi. Tra pascoli d'alta quota, campanacci che risuonano nell'aria limpida dell'estate e famiglie che si ritrovano attorno a una tradizione tramandata di generazione in generazione, riparte la stagione estiva del 69° Concours Régional Batailles de Reines. Sarà ancora una volta il vallone di Vertosan, nel comune di Avise, ad aprire il calendario delle eliminatorie regionali, confermandosi il luogo simbolo di una manifestazione che rappresenta molto più di una competizione: è il racconto vivente della civiltà alpina, del legame tra uomo, animali e territorio, dell'orgoglio di una comunità che continua a custodire il proprio patrimonio culturale.

Ad attendere il pubblico, domenica 2 agosto, saranno 103 bovine, pronte a contendersi la qualificazione nelle sfide che, come da tradizione, avvengono in modo assolutamente naturale e incruento. Le "Reines" si affrontano infatti seguendo il loro istinto gerarchico, senza alcun intervento forzato, in una manifestazione che da sempre celebra la forza e il carattere degli animali allevati negli alpeggi valdostani.

L'appuntamento di Vertosan assume un significato ancora più profondo per la storia della Valle d'Aosta. Fu proprio qui che l'Abbé Jean-Baptiste Cerlogne, nel 1858, descrisse per la prima volta la lotta tra le bovine, consegnando alla memoria collettiva una tradizione che, ancora oggi, continua a emozionare allevatori e spettatori. Quel racconto rappresenta una delle prime testimonianze scritte di un'usanza che affonda le proprie radici in un passato ben più remoto e che continua a rappresentare uno dei simboli più forti dell'identità valdostana.

La giornata prenderà il via alle ore 9.00 con la pesatura ufficiale e la raccolta dei dati tecnici necessari alla formazione delle categorie. Il peso determinerà gli accoppiamenti, seguendo un protocollo rigoroso che garantisce equilibrio nelle sfide e rispetto per il benessere animale, valori che negli anni hanno contribuito a consolidare il prestigio delle Batailles de Reines anche oltre i confini regionali.

Le Batailles rappresentano infatti un patrimonio che va ben oltre l'aspetto agonistico. Dietro ogni "Reine" c'è il lavoro quotidiano degli allevatori, la fatica della monticazione, la cura degli alpeggi, la salvaguardia della razza valdostana e di un modello di agricoltura che continua a presidiare territori spesso difficili ma fondamentali per l'equilibrio ambientale della regione. Ogni appuntamento richiama migliaia di appassionati, generando ricadute significative anche sul piano economico: turismo, ristorazione, produzioni tipiche e attività locali trovano nelle Batailles un'occasione di valorizzazione capace di coniugare tradizione e sviluppo.

Anche sul piano politico e istituzionale, la manifestazione continua a rappresentare uno dei pilastri della valorizzazione dell'autonomia valdostana. La tutela delle tradizioni rurali, il sostegno alla zootecnia di montagna e la promozione del patrimonio culturale immateriale costituiscono elementi centrali delle politiche regionali dedicate alle aree alpine, dimostrando come la conservazione delle radici possa convivere con una moderna strategia di sviluppo territoriale.

Il calendario estivo accompagnerà le "Reines" attraverso alcuni degli scenari più spettacolari della Valle d'Aosta:

Domenica 2 agosto – Vertosan (Avise) : la storica apertura nella culla di questa antica tradizione.

: la storica apertura nella culla di questa antica tradizione. Domenica 9 agosto – Breuil-Cervinia (Valtournenche) : le sfide ai piedi del Cervino, in una delle località simbolo del turismo alpino.

: le sfide ai piedi del Cervino, in una delle località simbolo del turismo alpino. Domenica 16 agosto – Champillon (Doues) : gli alpeggi di uno dei territori a più forte vocazione zootecnica della regione.

: gli alpeggi di uno dei territori a più forte vocazione zootecnica della regione. Domenica 23 agosto – Ayas : prima storica edizione nel comune ai piedi del Monte Rosa.

: prima storica edizione nel comune ai piedi del Monte Rosa. Domenica 30 agosto – Arnad: gran finale estivo in concomitanza con la tradizionale Féhta dou Lar.

Le migliori bovine emerse dalle cinque eliminatorie conquisteranno il diritto di partecipare alla finalissima regionale in programma il 24 e 25 ottobre all'Arena Croix-Noire di Aosta, dove verrà incoronata la nuova "Regina delle Regine".

In un tempo in cui molte tradizioni rischiano di dissolversi sotto il peso dell'omologazione, le Batailles de Reines continuano invece a raccontare una Valle d'Aosta che non rinuncia alla propria anima. Ogni campanaccio che riecheggia tra i pascoli, ogni allevatore che accompagna con orgoglio la propria bovina, ogni famiglia che si ritrova lungo il campo di gara rinnova un patto silenzioso con la propria storia. È questo il valore più autentico delle Batailles: non soltanto una competizione, ma la celebrazione di una cultura rurale che continua a vivere, a emozionare e a custodire l'identità di un popolo di montagna.