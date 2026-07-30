Acqua sotto controllo ad Aosta: scatta la bollitura precauzionale per migliaia di utenze

Una misura di prudenza per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ogni possibile rischio sanitario. Ad Aosta, nella giornata di 30 luglio 2026, il sindaco Raffaele Rocco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce l’obbligo temporaneo di bollitura dell’acqua destinata al consumo umano per le utenze servite dal serbatoio Bornyon. La decisione arriva dopo l’emersione di una situazione di non conformità nei controlli sull’acqua potabile e resterà in vigore fino al completo ripristino dei parametri di sicurezza.

Il provvedimento riguarda diverse aree della città: Regione Bornyon, viale Gran San Bernardo, via dei Cappuccini, Regione Consolata, via delle Betulle dal civico 1 al 48, via Parigi dal civico 1 al 14, via Edelweiss, Regione Saraillon, Les Fourches, via Perceneige, via Gran Tournalin e rue du Petit Seminaire. Per i residenti di queste zone l’acqua dovrà essere portata a ebollizione prima di essere utilizzata per bere, cucinare e preparare alimenti o bevande.

L’acqua potrà invece continuare a essere impiegata per gli usi domestici non alimentari e per l’igiene personale, salvo eventuali ulteriori indicazioni da parte delle autorità sanitarie. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è evitare allarmismi, ma allo stesso tempo adottare tutte le precauzioni necessarie in una materia particolarmente delicata come quella della qualità dell’acqua destinata alla popolazione.

Il Comune ha affidato al Gestore del Servizio Idrico Integrato il compito di individuare le cause della criticità, intervenire per il ripristino delle condizioni di conformità e proseguire con i controlli analitici previsti dalla normativa. L’amministrazione ha inoltre attivato un costante confronto con il gestore e con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, così da monitorare l’evoluzione della situazione e comunicare tempestivamente ai cittadini il ritorno alla normalità.

Dal punto di vista sociale, l’ordinanza richiama l’importanza della gestione pubblica e della sicurezza delle infrastrutture idriche, un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale anche nelle realtà alpine. Le reti dell’acqua potabile rappresentano infatti un patrimonio essenziale, spesso invisibile nella quotidianità, ma fondamentale per la qualità della vita, per le attività economiche e per la tutela dell’ambiente.

Sul piano politico e amministrativo, la vicenda evidenzia il ruolo degli enti locali nella gestione delle emergenze e nella capacità di intervenire rapidamente quando emergono possibili criticità. La trasparenza nelle comunicazioni e la tempestività degli interventi diventano elementi decisivi per mantenere il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

L’ordinanza resterà quindi valida fino a quando i nuovi controlli non certificheranno il pieno ritorno alla sicurezza dell’acqua. Una vicenda circoscritta, ma che riporta al centro un tema più ampio: la tutela delle risorse idriche, soprattutto in un territorio montano come la Valle d’Aosta, dove acqua, ambiente e servizi pubblici rappresentano una componente fondamentale dell’autonomia e dello sviluppo futuro della comunità.