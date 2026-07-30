Parcours Place Moulin amplia il servizio: dal 3 agosto navetta gratuita tutti i giorni verso la diga

L'esperienza positiva registrata durante i fine settimana di luglio convince gli organizzatori a rafforzare il servizio. A partire da lunedì 3 agosto 2026, la navetta gratuita di Parcours Place Moulin sarà infatti attiva tutti i giorni della settimana, ampliando un progetto che punta a coniugare mobilità sostenibile, valorizzazione del territorio e tutela dell'ambiente alpino. L'iniziativa consentirà a residenti e turisti di raggiungere con maggiore facilità la diga di Place Moulin e i principali punti di interesse della Valpelline, limitando al tempo stesso la presenza di veicoli privati lungo una delle strade più frequentate della stagione estiva.

Il servizio quotidiano proseguirà fino a martedì 25 agosto 2026. Successivamente la navetta sarà nuovamente disponibile venerdì 28 agosto, per poi tornare alla programmazione dei soli fine settimana da sabato 29 agosto fino a domenica 20 settembre.

Il mezzo, con una capienza di 30 posti, collega il parcheggio di interscambio di Lexert con la diga di Place Moulin, effettuando fermate intermedie nell'abitato di Les Dzovennoz, nel capoluogo di Bionaz, al bivio di Chez Chenoux, al parcheggio per il Vallone di Montagnayes e al Memoriale della frana. Un percorso pensato per servire sia chi intende raggiungere la diga sia gli escursionisti diretti verso alcuni dei principali itinerari della valle.

Le corse saranno effettuate nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 18. Dal 13 al 17 agosto la frequenza sarà di una corsa ogni 30 minuti, mentre negli altri periodi il collegamento sarà garantito con una corsa ogni ora. L'accesso avverrà fino a esaurimento dei posti disponibili, senza necessità di prenotazione preventiva, e sarà consentito anche il trasporto degli animali domestici.

L'estensione del servizio rappresenta un tassello significativo delle politiche di gestione dei flussi turistici nelle aree di montagna. La diga di Place Moulin costituisce infatti una delle mete più frequentate dell'estate valdostana e, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, il traffico automobilistico può incidere sulla qualità dell'ambiente e sull'esperienza di visita. Incentivare l'utilizzo di una navetta gratuita significa ridurre la pressione sulle infrastrutture viarie, diminuire le emissioni e promuovere una diversa cultura della mobilità, sempre più orientata alla sostenibilità.

L'iniziativa è promossa dall'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin nell'ambito del progetto di cooperazione Interreg ALCOTRA 2021-2027 PARCOURS + Cambiamenti Climatici, programma dedicato allo studio e alla gestione degli effetti del cambiamento climatico sulle Alpi. In questo contesto la navetta non rappresenta soltanto un servizio logistico, ma uno strumento concreto per sensibilizzare i visitatori a un approccio più rispettoso nei confronti di un ambiente naturale particolarmente fragile.

L'ampliamento del servizio conferma come la gestione della mobilità sia ormai parte integrante delle strategie di sviluppo delle vallate alpine. Coniugare accoglienza turistica, tutela del paesaggio e qualità della vita delle comunità locali significa investire in modelli di fruizione più sostenibili, capaci di preservare il patrimonio naturale senza rinunciare alle opportunità economiche offerte dal turismo. In questa prospettiva, esperienze come quella di Parcours Place Moulin possono diventare un riferimento anche per altre aree montane chiamate a trovare un equilibrio tra crescita dei visitatori e salvaguardia del territorio.