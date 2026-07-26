La nuova Capanna Carrel apre al futuro del Cervino: consegnata alle Guide una struttura più sicura e sostenibile

Domenica 26 luglio 2026 il Comune di Valtournenche ha consegnato provvisoriamente alla Società Guide del Cervino la nuova Capanna Carrel, segnando un passaggio importante nel lungo percorso di ricostruzione di uno dei rifugi più simbolici dell’arco alpino. La struttura, completamente rinnovata e realizzata in una nuova posizione rispetto alla precedente, sarà predisposta per l’utilizzo durante la stagione estiva, mentre gli ultimi dettagli tecnici e organizzativi verranno completati nelle prossime settimane.

La consegna rappresenta il risultato di un progetto avviato nel 2020, nato dall’esigenza di sostituire una struttura ormai superata e di dotare la via italiana al Cervino di un punto di appoggio adeguato alle nuove esigenze dell’alpinismo contemporaneo. La nuova Capanna Carrel non è soltanto un rifugio, ma un’infrastruttura pensata per garantire maggiore sicurezza, sostenibilità ambientale e capacità di monitoraggio delle condizioni della montagna.

I lavori hanno portato alla realizzazione di un edificio completamente nuovo, costruito su un basamento in acciaio collocato circa 50 metri più a valle rispetto alla vecchia sede. Una scelta tecnica che ha consentito di creare una piattaforma stabile sulla quale montare la struttura, articolata su tre livelli e progettata per affrontare le difficili condizioni ambientali dell’alta quota.

Al livello inferiore è stato ricavato uno spazio tecnico destinato alla gestione dei reflui prodotti dalla struttura. Il piano di ingresso ospita invece gli ambienti dedicati alla gestione invernale, oltre ai servizi igienici: due riservati agli utenti esterni e uno destinato alle guide alpine e ai loro clienti. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità, con bagni dotati di sistemi di scarico a secco senza utilizzo di acqua, dispositivi per limitare gli odori e un impianto di aspirazione indipendente rispetto alla ventilazione generale dell’edificio.

Dal piano di ingresso una scala conduce agli ambienti principali della capanna: il soggiorno, la sala comune e il dormitorio destinato agli alpinisti. Un ulteriore livello rialzato ospita invece il dormitorio riservato alle guide alpine e ai loro clienti. La struttura dispone complessivamente di 25 posti letto e si apre verso l’esterno attraverso una balconata panoramica che valorizza il rapporto diretto con l’ambiente circostante.

Il lato sud dell’edificio è caratterizzato da una grande parete completamente vetrata che interessa sia la zona giorno sia il dormitorio, offrendo una vista spettacolare verso Cervinia, la Dent d’Hérens e l’attacco della Cresta del Leone del Cervino. Un elemento architettonico che unisce funzionalità e valorizzazione del paesaggio, trasformando la permanenza in quota in un’esperienza ancora più immersiva.

Sul fronte energetico la nuova Capanna Carrel punta all’autonomia attraverso un impianto composto da pannelli fotovoltaici e da un sistema di accumulo dedicato. L’energia prodotta alimenta anche una torre per il rilevamento meteorologico installata dall’Arpa Valle d’Aosta a circa 100 metri dalla struttura. La stazione consentirà di raccogliere dati scientifici sulle condizioni della montagna e potrà diventare uno strumento utile per una futura gestione più consapevole degli accessi alla via del Cervino, attraverso l’analisi dei parametri legati alla sicurezza delle ascensioni.

Il presidente della Società Guide del Cervino Laurent Nicoletta ha spiegato che la struttura necessita ancora degli ultimi allestimenti prima dell’apertura definitiva agli alpinisti: «Per accogliere gli alpinisti nella nuova Capanna dobbiamo completare alcune dotazioni necessarie al servizio, dalla cartellonistica interna ed esterna alla segnaletica di accesso, fino alle ciabatte, alla biancheria e ai piumini per i 25 posti letto». Nel frattempo, ha aggiunto Nicoletta, l’attività continuerà nella vecchia Capanna, in attesa del trasferimento completo.

L’opera assume anche un valore politico e istituzionale rilevante. L’assessore regionale agli Affari europei Leonardo Lotto ha sottolineato come la Capanna Carrel rappresenti un esempio della collaborazione tra territori e dell’impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). «Nonostante le molteplici difficoltà date dall’altitudine, dalle condizioni climatiche e dai rallentamenti burocratici – ha evidenziato – il Comune di Valtournenche, con il supporto della Regione, è riuscito a completare questa magnifica e importantissima opera».

Anche l’assessore regionale al Turismo e Sport Giulio Grosjacques ha evidenziato il ruolo strategico della struttura per l’intero sistema montagna valdostano, definendola un investimento non soltanto sull’alpinismo ma anche sulla capacità della Valle d’Aosta di attrarre visitatori e sportivi da tutto il mondo. La nuova Capanna, secondo Grosjacques, guarda anche agli effetti del cambiamento climatico e alla necessità di una gestione sempre più attenta dell’ambiente alpino.

Per il Comune di Valtournenche, proprietario della struttura, la consegna provvisoria rappresenta una tappa fondamentale. La sindaca Elisa Cicco ha ricordato il percorso amministrativo iniziato con la candidatura al progetto europeo, proseguito con il reperimento delle risorse e arrivato alla realizzazione concreta dell’opera. «Quella odierna è una consegna provvisoria, che consentirà l’utilizzo della Capanna già durante l’estate 2026; l’inaugurazione ufficiale sarà organizzata una volta conclusi tutti i lavori previsti», ha spiegato, indicando nella fine del cantiere la conclusione di un cammino iniziato sei anni prima.

Il progetto ha anche una dimensione internazionale, confermata dal messaggio inviato dalla sindaca di Zermatt Romy Biner Hauser, impossibilitata a partecipare alla conferenza stampa. La rappresentante del Comune svizzero ha ricordato il legame storico tra le due comunità ai piedi del Cervino, definendo la montagna «un simbolo della nostra storia comune» e sottolineando l’orgoglio per un progetto che rafforza l’amicizia transfrontaliera.

La nuova Capanna Carrel diventa così un simbolo della trasformazione della montagna valdostana: un luogo storico dell’alpinismo che si rinnova senza perdere la propria identità. In un’epoca nella quale le alte quote sono sempre più condizionate dai cambiamenti climatici e dalla crescente frequentazione turistica, investire in strutture moderne significa coniugare tradizione, sicurezza e tutela del territorio. Sul Cervino, una delle montagne più riconoscibili al mondo, la nuova capanna rappresenta il punto d’incontro tra memoria dell’alpinismo e sfide del futuro.