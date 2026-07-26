Giornata mondiale dei nonni, un patrimonio da custodire: il richiamo del Papa a riscoprire il valore delle radici

La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, celebrata il 26 luglio in coincidenza con la memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, non è soltanto una ricorrenza religiosa. È soprattutto un'occasione per riflettere sul ruolo che i nonni continuano a svolgere nella vita delle famiglie e delle comunità, spesso in silenzio e lontano dai riflettori. In una società che corre sempre più veloce e che tende a misurare il valore delle persone sulla produttività, gli anziani rappresentano invece il tempo della memoria, dell'ascolto e della continuità tra le generazioni.

Per molte famiglie la presenza di un nonno o di una nonna costituisce una vera benedizione. Quando la salute lo consente e i rapporti familiari sono sereni, diventano un punto di riferimento imprescindibile nella gestione della quotidianità. Offrono un sostegno concreto ai figli impegnati nel lavoro, accompagnano i nipoti nella crescita e trasmettono, quasi senza accorgersene, valori che nessun manuale può insegnare.

La loro forza non risiede nella velocità con cui affrontano il presente, ma nella capacità di vivere il tempo con un ritmo diverso. Hanno imparato il valore della pazienza, dell'attesa e dell'ascolto, qualità che i bambini percepiscono con naturalezza. Con i nonni trovano uno spazio in cui sentirsi accolti senza fretta, lontano dalla pressione degli impegni quotidiani che spesso caratterizza la vita dei genitori.

È proprio attraverso il racconto delle esperienze personali che gli anziani costruiscono quel ponte invisibile tra passato e futuro. Le storie di famiglia, gli episodi dell'infanzia, i ricordi di guerre, migrazioni, sacrifici o semplici vicende quotidiane diventano patrimonio comune e contribuiscono a costruire l'identità delle nuove generazioni. Racconti che, ascoltati da bambini quasi come favole, acquistano valore con il passare degli anni, quando si comprende di appartenere a una storia più grande della propria esperienza individuale.

In una regione come la Valle d'Aosta, dove la memoria collettiva rappresenta uno degli elementi fondanti dell'identità autonomista, il ruolo dei nonni assume un significato ancora più profondo. Sono spesso loro a tramandare il francoprovenzale, le tradizioni locali, i mestieri di montagna, la cultura alpina e il senso di appartenenza alle comunità. Attraverso il loro racconto sopravvivono usanze, parole, feste e gesti quotidiani che rischierebbero altrimenti di andare perduti.

La loro funzione, tuttavia, non è soltanto culturale. Anche sotto il profilo economico e sociale gli anziani rappresentano un pilastro del welfare familiare italiano. In un Paese caratterizzato da servizi per l'infanzia spesso insufficienti e da ritmi lavorativi complessi, milioni di nonni garantiscono ogni giorno un aiuto concreto nella cura dei nipoti, permettendo a molti genitori di conciliare lavoro e vita familiare. Un contributo silenzioso che genera un beneficio collettivo difficilmente quantificabile ma essenziale per l'equilibrio sociale.

Nel messaggio diffuso per questa ricorrenza, Papa Leone richiama con forza il tema della prossimità, definendola un «bisogno irrinunciabile». Il Pontefice invita in particolare i giovani a recuperare la «bella abitudine» di fare visita agli anziani, ricordando che nessuno dovrebbe considerare la fragilità come motivo di vergogna o di esclusione. In un'epoca dominata dalla comunicazione digitale, il Papa richiama il valore insostituibile della presenza fisica, dell'incontro e del tempo condiviso.

Particolarmente significativo è anche il messaggio dedicato alla speranza. Papa Leone parla infatti della possibilità di una continua rinascita, anche nella stagione più avanzata della vita. Un concetto che può apparire sorprendente, ma che trova proprio negli anziani la sua testimonianza più autentica: chi ha attraversato difficoltà, cambiamenti e perdite sa meglio di chiunque altro che ogni giorno può rappresentare un nuovo inizio.

Il rischio, oggi, è che la frammentazione delle relazioni e l'individualismo rendano sempre più raro quel dialogo tra generazioni che per secoli ha costituito uno dei pilastri della società italiana. La Giornata mondiale dei nonni ricorda invece che il futuro non si costruisce soltanto con l'innovazione, ma anche custodendo la memoria. In una comunità come quella valdostana, che ha saputo preservare la propria autonomia grazie alla trasmissione di lingua, cultura e tradizioni, il legame tra nonni e nipoti continua a rappresentare uno dei fili più preziosi del tessuto sociale. Andare a trovare un nonno, ascoltare una sua storia o semplicemente dedicargli del tempo significa non solo fare un gesto d'affetto, ma contribuire a mantenere viva una parte della nostra identità collettiva.