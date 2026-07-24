Oltre 20 mila euro raccolti con la Becca Pink: il grazie di VIOLA alla Valle d'Aosta e ai protagonisti della solidarietà

Sono 20.016 euro i fondi raccolti grazie alla terza edizione della Becca Pink, la manifestazione solidale che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone nel segno della prevenzione, dello sport e della vicinanza alle donne colpite da tumore.

L'Associazione VIOLA desidera rivolgere il proprio più sentito ringraziamento a tutta la comunità valdostana che ha scelto di partecipare all'iniziativa, oltre 1.250 persone hanno infatti percorso i quattro chilometri del tracciato cittadino, contribuendo con la propria presenza, il proprio entusiasmo e la propria generosità a un risultato che permetterà di proseguire e rafforzare le attività di sostegno rivolte alle persone che affrontano un percorso oncologico e alle loro famiglie.

Le risorse raccolte saranno infatti destinate ai servizi che l'Associazione porta avanti quotidianamente, tra cui l'estetica oncologica, la fornitura di borsine porta Redon, protesi, bandane e parrucche, oltre al guanto a compressione per il trattamento del linfedema. Continueranno inoltre i percorsi complementari di supporto, come la pet therapy, il training autogeno, i gruppi di sostegno individuali e collettivi, i corsi dedicati all'autostima, ai caregiver, alla sessualità e l'arteterapia.

Un ringraziamento speciale è rivolto all'UTMB Group e alla sua fondatrice Catherine Poletti, che hanno scelto di inserire la Becca Pink all'interno di un contesto internazionale in cui sport, progetti sociali, sostenibilità ambientale ed etica si incontrano, contribuendo a dare ancora maggiore visibilità al messaggio di solidarietà promosso dall'Associazione.

Un ringraziamento altrettanto importante va all'Associazione Becca di Nona, che anche quest'anno ha coordinato l'organizzazione dell'evento con il prezioso lavoro di Laurent, Marlène, Sophie, Corinne, André, Marta, Selena e Sylvie, rendendo possibile una manifestazione che continua a crescere e a coinvolgere il territorio.

L'Associazione VIOLA esprime inoltre la propria riconoscenza alla Regione Valle d'Aosta e al Comune di Aosta, che hanno sostenuto la manifestazione, così come alla BCC Valdostana per il contributo economico offerto all'iniziativa.

Fondamentale è stato anche il supporto di ANPAS – sezione di Saint-Marcel, che ha garantito l'assistenza sanitaria durante la manifestazione, di Sorgenti Monte Bianco S.p.A., che ha fornito gratuitamente mille bottiglie d'acqua, e di Scavolini, che oltre al sostegno economico ha messo a disposizione gadget personalizzati.

L'Associazione desidera inoltre ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito ai premi della manifestazione – Roberto Perret e Jean Claude Cavorsin per i voli in parapendio, le Terme di Saint-Vincent, Skyway Monte Bianco, l'Aero Club Corrado Gex, Rafting Aventure Villeneuve e la tatuatrice Sty – insieme agli operatori dello street food e del catering che hanno curato il servizio di ristorazione.

Un grazie va anche a DJ Roy, che ha accompagnato la giornata con la sua musica, ai fotografi Roger Berthod, Antonio Cinotti e Roberto Roux, che hanno raccontato attraverso le immagini i momenti più significativi della manifestazione, e a Plus, che ha ospitato l'aperitivo di apertura della Becca Pink trasformandosi in un luogo di incontro e sensibilizzazione.

Infine, un ringraziamento speciale è rivolto ai tantissimi volontari e a tutti i tecnici che, con il loro impegno spesso silenzioso, hanno reso possibile la riuscita dell'evento.

“La Becca Pink è molto più di una gara: è la nostra gara. Ogni persona che ha scelto di esserci ha contribuito a costruire qualcosa di importante. Il sostegno ricevuto rappresenta un segno concreto di vicinanza che ci permette di guardare al futuro con fiducia e di continuare a essere accanto a chi affronta la sfida più difficile della propria vita” commenta Raffaela Longo, la presidente di Viola.

L'Associazione VIOLA conclude rivolgendo ancora una volta il proprio grazie a tutta la Valle d'Aosta, che con la sua partecipazione e la sua sensibilità ha trasformato la Becca Pink in una grande festa della solidarietà.