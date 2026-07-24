Riunito per la prima volta il Gruppo di lavoro per la costituzione del Tavolo permanente della musica in Valle d’Aosta

Il Gruppo è stato istituito dalla Giunta regionale nel maggio scorso per creare uno spazio di confronto che coinvolga i soggetti più rappresentativi del settore: l’obiettivo è quello di arrivare a una proposta complessiva di riforma e di valorizzazione delle tante iniziative musicali presenti sul territorio regionale, senza sacrificare le singole identità ma creando continui punti di contatto e spazi di condivisione.

A far parte del Gruppo sono Silvana Germano, designata dalla Sovraintendente agli Studi in rappresentanza del mondo della scuola, Efisio Blanc, indicato dall’A.R.Co.Va, Marino Zanolli, Presidente della Fédération des Hamonies Valdôtaines, Enrico Montanari, Coordinatore della Sfom, e Gianni Nuti, Presidente del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, che coordina i lavori del tavolo. Il Gruppo lavorerà da qui in avanti in autonomia, senza la partecipazione diretta di rappresentanti dell’Amministrazione regionale; la partecipazione di tutti i componenti è gratuita.

Tra le finalità del lavoro ci sono l’analisi dell’assetto complessivo del sistema musicale e la formulazione di indirizzi per il coordinamento dell’offerta formativa musicale. Allo stesso tempo, la discussione si concentrerà sulla valorizzazione delle eccellenze musicale regionali, con particolare attenzione alle pratiche collettive e all’inclusione. Un tema specifico è quello del percorso verso l’istituzione di un’orchestra inclusiva, di un’orchestra di rappresentanza del sistema bandistico e di un coro di rappresentanza regionale.

“L’esigenza che abbiamo – spiega l’Assessore Lavevaz – è quella di potenziare l’armonizzazione del mondo della formazione musicale, perché diventi davvero un sistema fatto di confronto, scambio, possibilità di passaggio. Occorre mettere al centro l’esperienza di chi sceglie di imparare a fare musica, offrendo percorsi complementari che sfruttino la nostra dimensione territoriale e i tanti investimenti fatti negli anni in questo settore”.