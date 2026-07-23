MONTAGNA VDA: COL GIASSIT ITINERARIO TRA BOSCHI E PASCOLI VERSO IL COLLE DELLA LACE

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: visitate il sito e scaricate la APP per scoprire tutti gli itinerari.
Vi proponiamo un percorso adatto al periodo.
Questa settimana si va a Lillianes, alla scoperta del Col Giassit.
Il percorso segue il tracciato dell’Alta Via n. 1, che conduce fino al Col della Lace e al Rifugio Coda.
Il vallone, ombroso e mai troppo ripido, accompagna gli escursionisti fino alla croce del colle, da cui lo sguardo si apre sulla conca del Maletto e sul Canavese.
Dopo una prima parte nel bosco di larici, l’itinerario raggiunge un’ampia conca utilizzata come pascolo. Se affrontato all’inizio dell’estate, il percorso regala anche splendide fioriture.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-giassit-2/
#monterosaoutdoor