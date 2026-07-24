La Giunta del venerdì: tra boschi, buoni propositi e qualche mal di pancia (politico)

Questa settimana il menù è ricco: boschi da sistemare, scuole da organizzare, anziani da ascoltare, liste d’attesa da monitorare, energia da aggiornare e perfino un ponte con il Politecnico di Torino. Insomma, sulla carta una Valle d’Aosta che corre. Poi, come sempre, tra la carta e la realtà ci sono di mezzo i sentieri di montagna: alcuni ben battuti, altri un po’ meno.

Partiamo dai nostri operai idraulico-forestali, una delle colonne silenziose della gestione del territorio. La Giunta modifica i criteri di selezione per rendere più rapide ed efficienti le procedure di reclutamento. Bene. Perché in una regione dove il bosco avanza più velocemente della burocrazia, avere squadre pronte a intervenire non è un dettaglio.

Certo, viene spontanea una domanda: se oggi dobbiamo “rendere più efficaci” procedure che evidentemente tanto efficaci non erano, forse qualche tempo fa qualcuno avrebbe potuto accorgersene. Ma in politica vale spesso la regola del falegname: prima si lascia scricchiolare la porta, poi si interviene con l’olio.

Capitolo scuola. Arrivano nuove classi: una prima a indirizzo musicale alla Valdigne Mont Blanc di Morgex e due annualità miste al CRIA. Un segnale positivo: investire sulla formazione significa investire sul futuro.

Resta però il grande tema della scuola valdostana: non basta aprire qualche classe in più, bisogna chiedersi quale scuola vogliamo. Una scuola capace di formare giovani che restino sul territorio, che conoscano la propria storia e che non vedano la Valle d’Aosta solo come un luogo da cui partire con una valigia in mano.

Poi arriva il capitolo più delicato: la sanità.

La Giunta istituisce il Tavolo sull’invecchiamento attivo, aggiorna l’Osservatorio sulle liste d’attesa e mette in campo interventi per la prevenzione del suicidio per 195 mila euro.

Sono temi seri, molto seri. Qui le parole devono lasciare spazio ai fatti. Perché gli anziani non hanno bisogno soltanto di tavoli, osservatori e organismi permanenti: hanno bisogno di servizi vicini, di medici disponibili, di assistenza domiciliare e di una comunità che non li lasci soli. Tutto quello che ha un politico se telefona all'Usl.

Il rischio, in politica, è sempre quello di moltiplicare gli strumenti di analisi mentre i cittadini aspettano soluzioni. Un po’ come mettere tanti termometri sul tavolo quando qualcuno chiede semplicemente una cura.

Apprezzabile invece l’intervento sulla prevenzione del suicidio. È un tema difficile, spesso nascosto, che richiede sensibilità e collaborazione tra istituzioni, scuola, sanità e società civile. Qui meno slogan e più lavoro concreto sono assolutamente necessari.

Interessante anche il progetto “Voce di colori” per accompagnare le persone straniere presenti in Valle d’Aosta. Ma non fatelo sapere a Salvini. Integrare significa evitare due errori opposti: chiudere le porte a prescindere oppure pensare che basti accogliere senza costruire percorsi di partecipazione. Una comunità funziona quando chi arriva comprende il luogo dove vive e quando chi già c’è non percepisce cambiamenti imposti dall’alto.

Sul fronte economico arriva invece il protocollo con il Politecnico di Torino. Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico sono parole importanti. Ma anche qui serve concretezza: la Valle d’Aosta non deve diventare una semplice periferia universitaria del Piemonte, ma deve usare queste collaborazioni per valorizzare le proprie specificità.

Montagna, energia, ambiente, turismo sostenibile, nuove tecnologie applicate ai territori alpini: sono campi dove potremmo avere molto da dire, se smettessimo ogni tanto di guardarci come una piccola provincia e iniziassimo a ragionare da regione alpina con una propria identità.

Infine l’energia. Arriva una nuova proposta di legge per aggiornare la normativa regionale. Tema fondamentale, soprattutto per una terra che produce energia ma spesso si trova a discutere ancora troppo poco di quanto valore questa ricchezza generi davvero per i valdostani.

Perché la domanda rimane sempre quella: l’autonomia energetica, così come quella finanziaria e istituzionale, è uno strumento per aumentare il benessere dei cittadini oppure rischia di diventare soltanto una bella parola nei convegni?

La Giunta questa settimana mette sul tavolo molti ingredienti. Ora bisognerà vedere la cottura. Perché in Valle d’Aosta abbiamo imparato che tra il dire e il fare spesso non c’è solo un torrente da attraversare, ma qualche ponte da costruire.

E magari, ogni tanto, anche qualche vecchia passerella da sostituire.