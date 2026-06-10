Al via gli eventi estivi del progetto DAHU: trekking e teatro nel Vallone di San Grato

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che sabato 20 giugno prenderanno avvio gli eventi estivi organizzati nell’ambito del progetto DAHU “Développement et Adaptation des occupations HUmaines en montagne”, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia – Francia ALCOTRA 2021-2027. Il progetto ha come obiettivo lo studio delle capacità di adattamento delle comunità umane a fronte dei cambiamenti climatici registrati nel corso della storia, analizzandone le risposte su una definita scala territoriale, individuata per la Valle d’Aosta nel Vallone di San Grato in Comune di Issime. Proprio qui si svolgeranno gli eventi previsti per l’estate 2026, con una serie di trekking tematici e di visite teatralizzate. Di seguito il calendario degli appuntamenti.





Sabato 20 giugno, dalle h. 9.30 trekking tematico “Gli alberi hanno due vite – Storie di piante e di artigiani del legno” Un viaggio

attraverso i boschi e il legno per cercare insieme agli scienziati e agli artigiani le risposte che si celano tra gli anelli del legno.



Sabato 4 luglio, dalle h. 9:30 trekking tematico “Archeologia in quota: nuove scoperte – Cantiere evento” Una passeggiata lungo il

vallone fino ai nuovi scavi archeologici in corso.



Sabato 25 luglio, dalle h. 9:30 trekking tematico “La voce del bosco - Storie di nomi e di alberi” Un viaggio nel Vallone accompagnati dagli ecologi forestali e dai linguisti, per comprendere l’evoluzione dei paesaggi e conoscerne i nomi più caratteristici e distintivi.



Domenica 2 agosto e domenica 6 settembre, dalle h. 14:15 visita teatralizzata “Il diavolo veste Chroiz”, una produzione originale

della Compagnia Fessilsuppu, La Compagnia Fessilsuppu di Issime accompagnerà il pubblico tra storie e leggende con spensieratezza e un pizzico di ironia.



Domenica 16 agosto, dalle h. 9:30 trekking tematico “La voce del bosco - Storie di nomi e di alberi” Un viaggio nel Vallone

accompagnati dagli ecologi forestali e dai linguisti, per comprendere l’evoluzione dei paesaggi e conoscerne i nomi più caratteristici e distintivi.



Il ritrovo per tutti gli eventi è al parcheggio di Issime davanti alla chiesa di San Giacomo.



Prenotazione obbligatoria a 347.4240138 oppure dahuvda@gmail.com



In caso di maltempo gli eventi sono annullati

