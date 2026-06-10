Al via le iscrizioni per il Giroparchi Culture Trail 2026: il trekking in inglese per i più piccoli

Aprono le iscrizioni a Giroparchi Culture Trail, il trekking culturale in lingua inglese per bambine e bambini valdostani dai 9 agli 11 anni, giunto alla sua 6a edizione quest’anno incentrata sul tema “Vivere in montagna: memoria, identità e futuro”.



Un trekking di 4 giorni su sentieri che collegano i principali siti culturali del fondovalle del Gran Paradiso, pensato per acquisire una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale e identitario del territorio, valorizzando al tempo stesso la conoscenza della lingua inglese e l’utilizzo delle tecnologie digitali.



Ideato e organizzato da Fondation Grand Paradis, con il contributo dei Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Villeneuve, con il sostegno di Fondazione CRT e di BCC Valdostana, il trekking è dedicato all’esplorazione del territorio del Gran Paradiso e dei suoi

prestigiosi siti culturali (mulini, forni, castelli e monumenti storici), unendo la scoperta del patrimonio culturale e identitario del territorio all’uso della lingua inglese, attraverso giochi e attività stimolanti e divertenti.



Il percorso si snoda nei Comuni di Aymavilles, Villeneuve, Introd e Rhêmes-Saint-Georges. Bambine e bambini saranno accompagnati da due guide ambientali escursionistiche di Fondation Grand Paradis alla scoperta di storie, tradizioni e segreti della montagna, esplorando

così la vita rurale e il passato nobiliare del territorio, il tutto in lingua inglese. La visita sarà inoltre supportata dalla SIBILLA del Gran Paradiso, il sistema di intelligenza artificiale generativa sviluppato da Fondation Grand Paradis, che accompagnerà i partecipanti nella visita dei beni culturali del territorio, offrendo un modo innovativo e coinvolgente di avvicinarsi alla storia e alle identità

locali.



Il trekking si articolerà in 4 giornate:



* 1 settembre: visita al prestigioso Castello di Aymavilles, un edificio unico nel suo genere in cui convivono elementi medievali e barocchi, e pernottamento a Ozein.

* 2 settembre: visita del Bosco di Fontaney, con approfondimento sul tema del bosco come risorsa fondamentale per la natura e per l’uomo.

* 3 settembre: visita a Pont d'Aël, grandiosa opera di ingegneria idraulica di epoca romana, e scoperta del territorio di Villeneuve, con un’esperienza di escursione in canoa e SUP.

* 4 settembre: visita del Castello di Introd ed escursione a Rhêmes-Saint-Georges, con la visita ai forni e ai mulini storici; conclusione del percorso.



La quota di partecipazione è di 50 euro e comprende vitto, alloggio e tutte le attività previste dal programma. Per garantire l'efficacia dell’iniziativa, le partecipazioni sono limitate ad un massimo di 15 partecipanti.



Per partecipare è necessario compilare, entro il 5 luglio, la scheda di iscrizione disponibile sul sito

www.grand-paradis.it.