Storia e scoperte: tornano le Giornate Europee dell’Archeologia in Valle d’Aosta

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 tornano in Valle d’Aosta le

Giornate Europee dell’Archeologia.



Istituite nel 2010 sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e coordinate sul territorio nazionale transalpino dall’INRAP – Institut national des Recherches archéologiques préventives, a partire dal 2020 queste giornate hanno acquistato un’importante e crescente adesione a livello europeo registrando, nell’edizione 2025, più di 5000 iniziative in oltre 30 Paesi.



Tre giorni per scoprire e approfondire la conoscenza del ricco patrimonio archeologico cittadino e non solo, grazie a visite guidate con gli archeologi, aperture straordinarie di cantieri e siti archeologici solitamente non accessibili al pubblico, performance artistiche, laboratori per famiglie e suggestive rievocazioni storiche.



Un’occasione, quindi, per immergersi nella storia più antica della regione dialogando e interagendo con il passato grazie a percorsi dedicati e iniziative per tutte le età.



In occasione delle Giornate, inoltre, si segnala che l’ingresso al MegaMuseo, al MAR-Museo Archeologico Regionale, al Criptoportico forense, alla Chiesa paleocristiana di San Lorenzo e al Ponte-acquedotto di Pont-d’Ael sarà gratuito.



Per il programma completo:

https://valledaostaheritage.com/events/giornate-europee-archeologia-2026/