Festa dell’innovazione ad Aosta: il 12 giugno torna il Demo Day delle Pépinières

Ad Aosta un pomeriggio aperto alla cittadinanza per toccare con mano il futuro del territorio. Tra i relatori del talk anche Invitalia, Zest Group, CVA, BCC Valdostana, Podium e l'Assessore Luigi Bertschy. Ingresso gratuito con lo speciale biglietto "Esploratore di futuro".

Una vera e propria festa dell’innovazione, aperta a tutta la cittadinanza, per celebrare i traguardi di un anno di crescita e toccare con mano le tecnologie che stanno ridisegnando la Valle d'Aosta. Venerdì 12 giugno 2026, a partire dalle ore 15:30, la sede delle Pépinières d’Entreprises di Aosta (via Lavoratori - Vittime del Col du Mont, 24) aprirà le sue porte per il Demo Day 2026.

Il Demo day, giunto alla sua quinta edizione celebra un record straordinario: 40 espositori tra startup valdostane, imprese del territorio, progetti innovativi locali e realtà del network nazionale della Fondazione Brodolini, l’ente gestore delle Pépinières. I settori rappresentati spaziano dal green & energy al digital, dalla salute al turismo e alla cultura, con soluzioni che vanno da prototipi in via di sviluppo a prodotti già affermati sul mercato.

Ad aprire il pomeriggio sarà il talk “Innovazione e Territorio” delle ore 15:30, un tavolo di confronto tra attori di elevato profilo che rappresentano l'ecosistema, economico e finanziario locale e nazionale.

Tra i relatori parteciperanno:

● Luigi Bertschy, Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione autonoma Valle d'Aosta;

● Enrico de Girolamo, per CVA (Compagnia Valdostana delle Acque), leader nella produzione di energia green sul territorio;

● Fabio Bolzoni, Direttore di BCC Valdostana, principale banca di credito cooperativo locale;

● Francesco Monti, fondatore di Podium, eccellenza manifatturiera ad alta tecnologia della Regione;

● Filippo Bria, investitore di Zest Group, uno dei principali player di venture capital e accelerazione in Italia;

● Pasquale Pignalosa, Business Development Specialist di Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo economico).

A differenza dei classici appuntamenti di settore, il Demo Day 2026 si configura come un evento pop ed aperto a tutti. Lo dimostra il lancio del biglietto speciale "Esploratore di futuro", dedicato a chiunque non sia un esperto di tecnologia ma sia curioso di scoprire le ultime novità tecnologiche e vedere dal vivo le loro applicazioni pratiche. I visitatori potranno muoversi liberamente nell'area espositiva senza barriere, dialogando direttamente con gli innovatori e i relatori mentre si tiene l'aperitivo immersivo (l'area catering e gli stand saranno integrati per favorire un networking informale e dinamico).

"Il Demo Day non è una semplice vetrina tecnologica, ma la celebrazione di un intero anno di lavoro e di crescita collettiva," dichiara Marco Riva, Project Manager delle Pépinières d’Entreprises."Rispetto alle scorse edizioni registriamo un trend straordinario: il numero degli espositori è salito a 40, a testimonianza di un ecosistema dell'innovazione valdostano sempre più dinamico e attrattivo.

Stiamo vedendo un crescente interesse anche da parte di startup extra-regionali che scelgono il nostro territorio per insediarsi e fare impresa, consolidando il ruolo delle Pépinières come acceleratori di eccellenze. Questa giornata è pensata per essere una festa aperta a tutti, perché crediamo che l'innovazione debba essere comprensibile, tangibile e condivisa con la comunità."

Informazioni utili e registrazioni

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti. Per ragioni organizzative e logistiche, è caldamente raccomandata la registrazione online.

● Quando: Venerdì 12 giugno 2026, ore 15:30.

● Dove: Pépinières d’Entreprises di Aosta, Via Lavoratori - Vittime del Col du Mont, 24.

● Link iscrizioni: Registrati su Eventbrite