Festa della Repubblica ad Aosta: il 2 giugno la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito

Il Teatro Splendor di Aosta ospiterà martedì 2 giugno, a partire dalle ore 17, la cerimonia di consegna delle onorificenze ai nuovi insigniti

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Sarà il Presidente della Regione, Renzo Testolin, nell’esercizio delle funzioni prefettizie, a consegnare le onorificenze, conferite con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.



L’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana sarà conferita al Colonnello della Guardia di Finanza Nicola

Bia, Comandante Territoriale di Aosta, e al Luogotenente Carica Speciale addetto al Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Gruppo Carabinieri di Aosta Nado Calderone.



L’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana sarà conferita a Linda Bernardi, Tenente in Servizio Permanente Effettivo presso la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” di Gorizia, a Massimo Bussani, Primo Luogotenente degli Alpini presso la Scuola militare alpina di Aosta, a Giuseppe Caresio, in quiescenza e attivo nel volontariato, a Simone D’Inverno, in quiescenza, ex Direttore Senior – Capo presso la filiale di Aosta della Banca D’ Italia, a Ignazio Pagani, Avvocato patrocinante avanti le Superiori Giurisdizioni, e a Elvira Venturella, in quiescenza, ex Coordinatrice del Nucleo Psicologico Emergenza dell’AUSL di Aosta e ex Presidente e oggi Vicepresidente dell’Associazione Psicologi per i Popoli Emergenza Valle d’Aosta.



A seguire, avrà luogo il concerto dell’_Orchestre à vent du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, _diretta dal Professor Walter Chenuil.



Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), l’Ordine al Merito della Repubblica italiana è il primo fra gli Ordini nazionali, destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari."

SCHEDE INSIGNITI [2]



FOTO INSIGNITI [3]