Un nuovo ospedale o una nuova sanità?

Negli anni ’90 la sanità valdostana era un sistema diverso, più semplice e più vicino al cittadino. Non era un’epoca d’oro, perché mancavano tecnologie, specializzazioni e strumenti diagnostici avanzati, ma l’accesso alle cure era più diretto: si entrava, si prenotava, si usciva con una data.

Oggi, nel 2024, la fotografia è più complessa. La Regione ha seguito con rigore tutte le riforme nazionali che hanno ridotto i posti letto, spinto verso la medicina territoriale e razionalizzato i ricoveri. Il risultato è un sistema più leggero sulla carta, ma spesso più affaticato nella pratica, dove la domanda cresce più velocemente della capacità di risposta.

I dati storici mostrano che negli anni ’90 la Valle d’Aosta disponeva di circa 4,5 posti letto ogni mille abitanti, un valore in linea con un modello ospedale-centrico che caratterizzava tutta Italia. Oggi siamo intorno ai 3 posti letto ogni mille abitanti: una riduzione di oltre il 30% che, in teoria, avrebbe dovuto essere compensata da un forte potenziamento dei servizi territoriali. In teoria, appunto.

Perché la transizione verso il territorio è stata più lenta delle riforme che hanno tagliato l’ospedale e così il sistema si è ritrovato più snello, ma anche più esposto alle pressioni di un’utenza che, nel frattempo, è invecchiata, aumentata e diventata più fragile.

Anche il personale è cambiato. Negli anni ’90 il rapporto era sbilanciato verso i medici, con un numero inferiore di infermieri e un’organizzazione che ruotava attorno al reparto. Oggi la tendenza è opposta: più infermieri, meno medici ospedalieri, più carichi di lavoro e più difficoltà nel reclutamento.

La Valle d’Aosta paga un prezzo aggiuntivo: la concorrenza con Svizzera e Francia, che offrono stipendi e condizioni difficili da eguagliare. È il paradosso di una regione che ha ridotto i posti letto come se fosse Zurigo, ma non ha potuto aumentare gli stipendi come se fosse Zurigo.

Il capitolo più delicato resta quello dei tempi di attesa. Negli anni ’90, pur con tutte le limitazioni tecnologiche, molte visite specialistiche avevano tempi più brevi di oggi, mentre la diagnostica avanzata soffriva per la scarsità di macchinari.

Oggi, nonostante la digitalizzazione, la centralizzazione delle prenotazioni e l’informatizzazione dei percorsi, le attese continuano a crescere. Le prime visite richiedono più tempo, la diagnostica resta un punto critico e la chirurgia programmata soffre ritardi strutturali. È come se il sistema avesse informatizzato tutto tranne le liste d’attesa, che sembrano dotate di vita propria.

Il confronto tra ieri e oggi racconta una trasformazione profonda: meno ospedale, più territorio, meno posti letto, più burocrazia, più domanda e più complessità. Non è un giudizio, è un dato di fatto.

La domanda politica — quella vera — è se la Valle d’Aosta voglia limitarsi a inseguire le riforme nazionali o se voglia finalmente costruire un modello che tenga conto della sua specificità: un territorio piccolo, montano, con una popolazione che invecchia e un confine che attira via professionisti.

Perché la sanità valdostana non ha bisogno di slogan, ma di una scelta chiara: decidere se vuole essere un sistema che funziona davvero o un sistema che si racconta di funzionare mentre i cittadini aspettano mesi per una visita. E questa, più che una statistica, è una responsabilità.

E mentre la sanità valdostana affronta queste trasformazioni, resta sullo sfondo — ma neanche troppo — la vicenda infinita del nuovo ospedale. Un progetto nato più di dieci anni fa, cresciuto di anno in anno come un organismo autonomo, fino a raggiungere cifre che ormai sfiorano l’incredibile.

Un investimento gigantesco, pensato per un sistema che, nel frattempo, ha perso posti letto, ha perso medici e fatica persino a reclutare chi dovrebbe far funzionare le strutture esistenti.

È difficile non notare la contraddizione: stiamo progettando un ospedale da capitale europea mentre facciamo fatica a garantire i professionisti che dovrebbero riempirlo. È come costruire una cattedrale senza avere più preti, o una flotta senza marinai.

E intanto, proprio in questi giorni, assistiamo all’ennesimo stop dell’avvio dei lavori: un rituale che si ripete con una puntualità quasi liturgica, tra ricorsi, varianti, perizie, sospensioni e ripartenze annunciate.

La domanda, a questo punto, non è più “quando lo costruiremo”, ma “che cosa ci faremo quando sarà finito”. Perché un ospedale non è un monumento: è un luogo vivo, che funziona solo se dentro ci sono medici, infermieri, tecnici, servizi, organizzazione.

E se questi mancano, nessuna architettura — per quanto costosa — potrà colmare il vuoto.