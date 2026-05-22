40 anni di storia, amicizia e impegno: la Festa delle Cascine continua a vivere a Pont-Saint-Martin

La Festa delle Cascine celebra nel 2026 il prestigioso traguardo della 40ª edizione. Tra musica, gastronomia, volontariato e spirito di comunità, l’evento continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti e identitari di Pont-Saint-Martin. Sabato 23 maggio ultimo appuntamento pubblico con l’orchestra di Loris Gallo.

C’è qualcosa di speciale che accade ogni primavera a Pont-Saint-Martin. Non è soltanto una festa, né semplicemente un calendario di appuntamenti: è un richiamo fatto di luci accese nelle sere di maggio, risate che si rincorrono tra i tavoli, profumi che sanno di casa e storie che da quarant’anni continuano a intrecciarsi.

La Festa delle Cascine, arrivata nel 2026 alla sua 40ª edizione, è diventata molto più di una manifestazione popolare. È memoria collettiva, identità di territorio e voglia di stare insieme.

Dietro questo importante traguardo non ci sono grandi sponsor o strutture mastodontiche, ma il lavoro silenzioso e prezioso di oltre 70 volontari. Donne e uomini, giovani e meno giovani, che ogni anno dedicano tempo, energie e passione per mantenere viva una tradizione nata quasi per gioco e diventata un simbolo della comunità.

Tutto iniziò con poco: un gruppo di amici, centomila lire a testa e un’idea tanto semplice quanto autentica — creare un’occasione di incontro e convivialità. Da quel momento la Festa delle Cascine ha attraversato generazioni intere, crescendo senza perdere il proprio spirito originario.

Il segreto della sua longevità sta probabilmente proprio qui: nella capacità di mettere insieme chi c’era nel 1984 e chi oggi scopre l’evento per la prima volta. Un passaggio di testimone continuo che nemmeno gli stop forzati del 2020 e del 2021 sono riusciti a interrompere. Perché ciò che non si è mai spento è il senso di appartenenza.

Negli anni la manifestazione si è evoluta: gli stand gastronomici si sono ampliati, le serate musicali sono aumentate e gli spazi sono stati ripensati per accogliere un pubblico sempre più numeroso. Ma il cuore della festa è rimasto immutato: condivisione genuina, amicizia e volontariato.

Per celebrare il quarantennale è arrivato anche il nuovo logo del Co.Fe.Ca, accompagnato da un programma ricco di appuntamenti tra musica, tradizione e divertimento per tutte le età.

La prima settimana della Festa delle Cascine si è conclusa con soddisfazione da parte del Comitato organizzatore. Le serate hanno registrato una buona partecipazione di pubblico e, come sempre, i volontari hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’evento.

Ora l’attenzione si sposta sull’ultimo appuntamento in programma: sabato 23 maggio, quando andrà in scena la serata danzante con l’orchestra di Loris Gallo. Per l’occasione sarà attivo esclusivamente il servizio bar, mentre lo stand gastronomico non sarà più operativo. Domenica, invece, i festeggiamenti proseguiranno in forma privata.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alle serate e chi verrà a trovarci anche questo sabato 23 maggio. Per noi la Festa rappresenta un’occasione di incontro e condivisione ed è importante poter continuare una tradizione iniziata 40 anni fa», sottolinea il Comitato Festa delle Cascine (Co.Fe.Ca).

La Festa delle Cascine continua così a essere qualcosa di più di un semplice evento: è un pezzo di storia locale che si rinnova ogni anno, mantenendo vivo il legame tra le persone e il territorio. Una promessa silenziosa ma forte: quella che certe storie, quando nascono dal cuore, non finiscono mai.

Programma completo:

● Mercoledì 13 maggio: Gara di Belote con servizio bar;

● Giovedì 14 maggio: Stand gastronomico e serata danzante con The Spritz Band;

● Venerdì 15 maggio: Stand gastronomico, Gara di Morra e serata anni ’90 con gli Avanzi di Balera;

● Sabato 16 maggio: Stand gastronomico e serata danzante con Federica Cocco;

● Domenica 17 maggio: PSM Go Cascine Edition (giochi e sfide per grandi e piccini a squadre di 3 persone), stand gastronomico e serata danzante con Aurelio Seimandi e Veronica Cuneo;

● Sabato 23 maggio: Serata danzante con Loris Gallo e servizio bar.

Programma nel dettaglio