Il Lions Club Cervino dona 500 euro a Missione Sorriso Valle d’Aosta Odv

Un contributo concreto che sostiene il lavoro quotidiano dell’associazione, impegnata a portare ascolto, vicinanza e momenti di serenità a bambini, famiglie e persone fragili all’interno di contesti sanitari e sociali.

«Ringrazio di cuore, a nome di tutti i clown dottori, il presidente del Lions Club Cervino, Paolo Covi, e tutti i soci per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra associazione – dichiara la presidente di Missione Sorriso Valle d’Aosta – Clown Dottori Odv, Leda Culaz –. Utilizzeremo questa preziosa somma per sostenere le nostre attività e la formazione professionale dei volontari, affinché possano continuare a portare sorrisi e momenti di distrazione là dove servono di più».

La presidente Culaz ha inoltre sottolineato l’importanza della vicinanza del territorio e delle realtà associative impegnate nel sociale: «La vicinanza della comunità e di realtà come il Lions Club Cervino rappresenta un segnale importante, perché dimostra quanto questi gesti possano contribuire concretamente a diffondere una cultura della cura, dell’umanità e dell’attenzione verso gli altri».

L’iniziativa è stata anche occasione di incontro e confronto tra volontariato e associazionismo locale, confermando il valore della collaborazione tra le realtà impegnate nel sostegno sociale in Valle d’Aosta.