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ATTUALITÀ | 19 maggio 2026, 16:37

Il Lions Club Cervino dona 500 euro a Missione Sorriso Valle d’Aosta Odv

L’Associazione Missione Sorriso Valle d’Aosta Odv ha voluto ringraziare pubblicamente il Lions Club Cervino per la donazione di 500 euro, devoluta al termine di una serata di sensibilizzazione dedicata all’attività dei clown dottori valdostani sul territorio regionale

Il Lions Club Cervino dona 500 euro a Missione Sorriso Valle d’Aosta Odv

Un contributo concreto che sostiene il lavoro quotidiano dell’associazione, impegnata a portare ascolto, vicinanza e momenti di serenità a bambini, famiglie e persone fragili all’interno di contesti sanitari e sociali.

«Ringrazio di cuore, a nome di tutti i clown dottori, il presidente del Lions Club Cervino, Paolo Covi, e tutti i soci per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra associazione – dichiara la presidente di Missione Sorriso Valle d’Aosta – Clown Dottori Odv, Leda Culaz –. Utilizzeremo questa preziosa somma per sostenere le nostre attività e la formazione professionale dei volontari, affinché possano continuare a portare sorrisi e momenti di distrazione là dove servono di più».

La presidente Culaz ha inoltre sottolineato l’importanza della vicinanza del territorio e delle realtà associative impegnate nel sociale: «La vicinanza della comunità e di realtà come il Lions Club Cervino rappresenta un segnale importante, perché dimostra quanto questi gesti possano contribuire concretamente a diffondere una cultura della cura, dell’umanità e dell’attenzione verso gli altri».

L’iniziativa è stata anche occasione di incontro e confronto tra volontariato e associazionismo locale, confermando il valore della collaborazione tra le realtà impegnate nel sostegno sociale in Valle d’Aosta.

je.fe.

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