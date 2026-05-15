La famiglia al centro del mondo che cambia

Dietro le celebrazioni ufficiali, le dichiarazioni di principio e le iniziative istituzionali, c’è però una realtà molto più complessa e meno patinata. La famiglia del 2026 non è più quella immagine monolitica raccontata per decenni. È un mosaico: monoparentali, ricomposte, allargate, fragili, resilienti. E soprattutto è un’istituzione che oggi più che mai si trova a reggere tensioni sociali che prima venivano assorbite da altre reti, come la scuola, il lavoro stabile, il welfare territoriale.

Il punto è che si chiede alla famiglia di essere tutto: rete di assistenza, luogo educativo, ammortizzatore sociale, spazio emotivo. Ma senza sempre darle gli strumenti per esserlo davvero. E così, mentre la retorica pubblica continua a celebrarla come “cellula fondamentale della società”, nella pratica quotidiana molte famiglie si trovano a navigare precarietà economica, solitudine digitale, carenza di servizi e tempi di vita sempre più compressi.

C’è poi un’altra contraddizione evidente: si parla di famiglia come valore universale, ma le politiche concrete spesso non riescono a stare al passo. Sostegni economici intermittenti, servizi per l’infanzia insufficienti in molte aree, difficoltà nel conciliare lavoro e cura. Tutti elementi che trasformano la parola “famiglia” in qualcosa di molto più faticoso da vivere rispetto a come viene raccontata nei discorsi ufficiali.

Eppure, proprio dentro queste difficoltà, la famiglia continua a essere una delle poche reti che non si sono dissolte. Anzi, in molti casi è l’ultima vera infrastruttura sociale rimasta. Dove lo Stato arretra, dove il mercato non arriva, spesso è lì che si regge l’equilibrio quotidiano di milioni di persone.

Forse allora questa giornata dovrebbe servire meno a celebrare e più a interrogare. Non tanto cos’è la famiglia in astratto, ma cosa le stiamo chiedendo di diventare in concreto. E soprattutto cosa siamo disposti a fare, come società, per non trasformarla in un’istituzione sempre più caricata di responsabilità e sempre meno sostenuta.

Perché alla fine la famiglia non è un monumento da commemorare una volta l’anno. È un organismo vivo che cambia, resiste, si adatta. Ma che, come tutti gli organismi vivi, ha bisogno di ossigeno. E quell’ossigeno non è fatto di slogan, ma di politiche, tempo e possibilità reali.