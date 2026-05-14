Arev, gli allevatori scelgono i nuovi vertici: la zootecnia resta il cuore vivo della Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta continua a riconoscersi nella sua tradizione agricola e zootecnica. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Association Régionale Éleveurs Valdôtains (Arev), svoltesi il 14 maggio, hanno rappresentato non soltanto un momento associativo, ma anche una fotografia concreta di un mondo che continua a reggere una parte fondamentale dell’economia e della cultura valdostana.

Circa 250 soci hanno preso parte alle consultazioni che hanno portato all’elezione del nuovo Comitato direttivo. Un dato che conferma quanto il settore dell’allevamento, soprattutto nelle aree di montagna, rimanga un presidio sociale oltre che produttivo. Dietro ogni voto ci sono aziende familiari, stalle, pascoli, alpeggi e una tradizione che continua a tramandarsi nonostante le difficoltà economiche, burocratiche e climatiche che il comparto affronta quotidianamente.

A risultare il più votato è stato Davide Ronc, espressione della Grand Combin, con 66 preferenze. Un risultato netto che, almeno in questa fase, lo consacra come il candidato più sostenuto dagli allevatori valdostani. Saranno comunque i membri eletti a designare presidente e vicepresidente nel corso della prima riunione di insediamento.

L’esito delle urne evidenzia anche la forte rappresentanza territoriale garantita dalle Unités des Communes, a dimostrazione della volontà di mantenere un equilibrio tra le diverse realtà della regione. Un elemento non secondario in una Valle d’Aosta dove l’allevamento non è soltanto produzione agricola, ma anche manutenzione del paesaggio, prevenzione dell’abbandono della montagna e tutela delle tradizioni locali.

Accanto al settore bovino, assume sempre maggiore rilevanza anche il comparto ovicaprino, che continua a rappresentare una risorsa preziosa soprattutto nelle aree più marginali. Le consultazioni dedicate alla sezione ovi-caprina hanno infatti confermato la vitalità di un settore spesso meno visibile, ma fondamentale per la biodiversità agricola valdostana e per il mantenimento di produzioni tipiche legate al territorio.

In un’epoca in cui si parla spesso di spopolamento delle montagne e di crisi delle aree interne, il mondo allevatoriale valdostano continua invece a rappresentare una delle poche vere economie radicate sul territorio. Difendere la zootecnia significa difendere la montagna abitata, i prati mantenuti vivi, le tradizioni casearie, le batailles de reines, la filiera lattiero-casearia e un patrimonio identitario che nessuna modernizzazione potrà sostituire.

Di seguito gli esiti delle elezioni.

Comitato direttivo Arev

Delegato Voti Comunità Montana Esito RONC DAVIDE 66 Grand Combin ELETTO COLLI GILLES 59 Evançon ELETTO TONINO OMAR 59 Mont Rose/Walser ELETTO BALICCO SILVIA 53 Mont Émilius ELETTO DENARIER MARINO 49 Grand Paradis ELETTO VOUT CLARA 45 Mont Cervin ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-CERVIN RONCO MARCO 42 Mont Cervin TREVES JULIEN 40 Evançon ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA EVANÇON CUGNOD ESTEBAN 34 Evançon FOLLIN JOEL 34 Mont Cervin PERUCCHIONE ELVIS 33 Mont Rose/Walser ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-ROSE LAVY ERIK 32 Grand Paradis ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA GRAND PARADIS ALLEYSON FABRIZIO 28 Valdigne ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE NOLLY LAURENT 26 Mont Cervin ABRAM CHRISTOPHER 24 Grand Combin ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN DALBARD PAOLO 24 Mont Émilius ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-ÉMILIUS MEYNET MICHEL 23 Grand Paradis CHERAZ ALESSANDRO 22 Mont Rose/Walser CHENAL FABRIZIO 21 Grand Combin MILLESI RAYMON 20 Mont Rose/Walser CONSOL ALESSANDRO 16 Mont Rose/Walser ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA WALSER CERISE ALEX 11 Mont Émilius GERARD PATRICK 11 Grand Paradis BREDY CAMILLO 9 Grand Combin

Sezione ovicaprina – risultati

Delegato Voti Unité des Communes Categoria BANINO PIERGIORGIO 1 Valdigne Mont-Blanc Razza Ovina Rosset BARAILLER PATRICK 3 Mont Émilius Razza Ovina Rosset CORNAZ CRISTINA 12 Grand Paradis Razza Caprina Valdostana FOLLIOLEY ENNIO 11 Mont Rose Razze caprine specializzate da latte MALCUIT GIULIO 15 Evançon Razza Caprina Valdostana MARCATO MATTEO 5 Grand Combin Razza Caprina Valdostana MORZENTI DANIELE LUIGI 9 Grand Paradis Razza Ovina Rosset PASTORE DENIS 4 Mont Cervin Razza Ovina Rosset ZERGA VALERIA 11 Valdigne Mont-Blanc Razze caprine specializzate da latte

Eletti nel Comitato direttivo della sezione ovi-caprina

Delegato Voti Esito MALCUIT GIULIO 15 ELETTO – RAZZA CAPRINA VALDOSTANA CORNAZ CRISTINA 12 ELETTA – GRAND PARADIS FOLLIOLEY ENNIO 11 ELETTO – RAZZE CAPRINE SPECIALIZZATE DA LATTE ZERGA VALERIA 11 ELETTA – VALDIGNE MORZENTI DANIELE LUIGI 9 ELETTO – RAZZA OVINA ROSSET MARCATO MATTEO 5 PASTORE DENIS 4 BARAILLER PATRICK 3

Per il Collegio Sindacale risultano eletti Francesca Marconi, Fabiano Bethaz e Paola Palma, quest’ultima designata dall’Associazione Italiana Allevatori.

I membri eletti designeranno i rispettivi presidenti e vicepresidenti nel corso della prima riunione di insediamento.