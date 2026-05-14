Arev, gli allevatori scelgono i nuovi vertici: la zootecnia resta il cuore vivo della Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta continua a riconoscersi nella sua tradizione agricola e zootecnica. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Association Régionale Éleveurs Valdôtains (Arev), svoltesi il 14 maggio, hanno rappresentato non soltanto un momento associativo, ma anche una fotografia concreta di un mondo che continua a reggere una parte fondamentale dell’economia e della cultura valdostana.
Circa 250 soci hanno preso parte alle consultazioni che hanno portato all’elezione del nuovo Comitato direttivo. Un dato che conferma quanto il settore dell’allevamento, soprattutto nelle aree di montagna, rimanga un presidio sociale oltre che produttivo. Dietro ogni voto ci sono aziende familiari, stalle, pascoli, alpeggi e una tradizione che continua a tramandarsi nonostante le difficoltà economiche, burocratiche e climatiche che il comparto affronta quotidianamente.
A risultare il più votato è stato Davide Ronc, espressione della Grand Combin, con 66 preferenze. Un risultato netto che, almeno in questa fase, lo consacra come il candidato più sostenuto dagli allevatori valdostani. Saranno comunque i membri eletti a designare presidente e vicepresidente nel corso della prima riunione di insediamento.
L’esito delle urne evidenzia anche la forte rappresentanza territoriale garantita dalle Unités des Communes, a dimostrazione della volontà di mantenere un equilibrio tra le diverse realtà della regione. Un elemento non secondario in una Valle d’Aosta dove l’allevamento non è soltanto produzione agricola, ma anche manutenzione del paesaggio, prevenzione dell’abbandono della montagna e tutela delle tradizioni locali.
Accanto al settore bovino, assume sempre maggiore rilevanza anche il comparto ovicaprino, che continua a rappresentare una risorsa preziosa soprattutto nelle aree più marginali. Le consultazioni dedicate alla sezione ovi-caprina hanno infatti confermato la vitalità di un settore spesso meno visibile, ma fondamentale per la biodiversità agricola valdostana e per il mantenimento di produzioni tipiche legate al territorio.
In un’epoca in cui si parla spesso di spopolamento delle montagne e di crisi delle aree interne, il mondo allevatoriale valdostano continua invece a rappresentare una delle poche vere economie radicate sul territorio. Difendere la zootecnia significa difendere la montagna abitata, i prati mantenuti vivi, le tradizioni casearie, le batailles de reines, la filiera lattiero-casearia e un patrimonio identitario che nessuna modernizzazione potrà sostituire.
Di seguito gli esiti delle elezioni.
Comitato direttivo Arev
Delegato
Voti
Comunità Montana
Esito
RONC DAVIDE
66
Grand Combin
ELETTO
COLLI GILLES
59
Evançon
ELETTO
TONINO OMAR
59
Mont Rose/Walser
ELETTO
BALICCO SILVIA
53
Mont Émilius
ELETTO
DENARIER MARINO
49
Grand Paradis
ELETTO
VOUT CLARA
45
Mont Cervin
ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-CERVIN
RONCO MARCO
42
Mont Cervin
TREVES JULIEN
40
Evançon
ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA EVANÇON
CUGNOD ESTEBAN
34
Evançon
FOLLIN JOEL
34
Mont Cervin
PERUCCHIONE ELVIS
33
Mont Rose/Walser
ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-ROSE
LAVY ERIK
32
Grand Paradis
ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA GRAND PARADIS
ALLEYSON FABRIZIO
28
Valdigne
ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE
NOLLY LAURENT
26
Mont Cervin
ABRAM CHRISTOPHER
24
Grand Combin
ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN
DALBARD PAOLO
24
Mont Émilius
ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-ÉMILIUS
MEYNET MICHEL
23
Grand Paradis
CHERAZ ALESSANDRO
22
Mont Rose/Walser
CHENAL FABRIZIO
21
Grand Combin
MILLESI RAYMON
20
Mont Rose/Walser
CONSOL ALESSANDRO
16
Mont Rose/Walser
ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA WALSER
CERISE ALEX
11
Mont Émilius
GERARD PATRICK
11
Grand Paradis
BREDY CAMILLO
9
Grand Combin
Sezione ovicaprina – risultati
Delegato
Voti
Unité des Communes
Categoria
BANINO PIERGIORGIO
1
Valdigne Mont-Blanc
Razza Ovina Rosset
BARAILLER PATRICK
3
Mont Émilius
Razza Ovina Rosset
CORNAZ CRISTINA
12
Grand Paradis
Razza Caprina Valdostana
FOLLIOLEY ENNIO
11
Mont Rose
Razze caprine specializzate da latte
MALCUIT GIULIO
15
Evançon
Razza Caprina Valdostana
MARCATO MATTEO
5
Grand Combin
Razza Caprina Valdostana
MORZENTI DANIELE LUIGI
9
Grand Paradis
Razza Ovina Rosset
PASTORE DENIS
4
Mont Cervin
Razza Ovina Rosset
ZERGA VALERIA
11
Valdigne Mont-Blanc
Razze caprine specializzate da latte
Eletti nel Comitato direttivo della sezione ovi-caprina
Delegato
Voti
Esito
MALCUIT GIULIO
15
ELETTO – RAZZA CAPRINA VALDOSTANA
CORNAZ CRISTINA
12
ELETTA – GRAND PARADIS
FOLLIOLEY ENNIO
11
ELETTO – RAZZE CAPRINE SPECIALIZZATE DA LATTE
ZERGA VALERIA
11
ELETTA – VALDIGNE
MORZENTI DANIELE LUIGI
9
ELETTO – RAZZA OVINA ROSSET
MARCATO MATTEO
5
PASTORE DENIS
4
BARAILLER PATRICK
3
Per il Collegio Sindacale risultano eletti Francesca Marconi, Fabiano Bethaz e Paola Palma, quest’ultima designata dall’Associazione Italiana Allevatori.
I membri eletti designeranno i rispettivi presidenti e vicepresidenti nel corso della prima riunione di insediamento.