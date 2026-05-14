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ATTUALITÀ | 14 maggio 2026, 18:58

Arev, gli allevatori scelgono i nuovi vertici: la zootecnia resta il cuore vivo della Valle d’Aosta

Circa 250 soci hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Association Régionale Éleveurs Valdôtains. Ronc Davide è risultato il più votato. Dal bovino all’ovicaprino, il voto conferma il ruolo centrale dell’allevamento valdostano nella tutela del territorio, dell’economia di montagna e dell’identità della regione

Davide Ronc, il più votato

Davide Ronc, il più votato

La Valle d’Aosta continua a riconoscersi nella sua tradizione agricola e zootecnica. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Association Régionale Éleveurs Valdôtains (Arev), svoltesi il 14 maggio, hanno rappresentato non soltanto un momento associativo, ma anche una fotografia concreta di un mondo che continua a reggere una parte fondamentale dell’economia e della cultura valdostana.

Circa 250 soci hanno preso parte alle consultazioni che hanno portato all’elezione del nuovo Comitato direttivo. Un dato che conferma quanto il settore dell’allevamento, soprattutto nelle aree di montagna, rimanga un presidio sociale oltre che produttivo. Dietro ogni voto ci sono aziende familiari, stalle, pascoli, alpeggi e una tradizione che continua a tramandarsi nonostante le difficoltà economiche, burocratiche e climatiche che il comparto affronta quotidianamente.

A risultare il più votato è stato Davide Ronc, espressione della Grand Combin, con 66 preferenze. Un risultato netto che, almeno in questa fase, lo consacra come il candidato più sostenuto dagli allevatori valdostani. Saranno comunque i membri eletti a designare presidente e vicepresidente nel corso della prima riunione di insediamento.

L’esito delle urne evidenzia anche la forte rappresentanza territoriale garantita dalle Unités des Communes, a dimostrazione della volontà di mantenere un equilibrio tra le diverse realtà della regione. Un elemento non secondario in una Valle d’Aosta dove l’allevamento non è soltanto produzione agricola, ma anche manutenzione del paesaggio, prevenzione dell’abbandono della montagna e tutela delle tradizioni locali.

Accanto al settore bovino, assume sempre maggiore rilevanza anche il comparto ovicaprino, che continua a rappresentare una risorsa preziosa soprattutto nelle aree più marginali. Le consultazioni dedicate alla sezione ovi-caprina hanno infatti confermato la vitalità di un settore spesso meno visibile, ma fondamentale per la biodiversità agricola valdostana e per il mantenimento di produzioni tipiche legate al territorio.

In un’epoca in cui si parla spesso di spopolamento delle montagne e di crisi delle aree interne, il mondo allevatoriale valdostano continua invece a rappresentare una delle poche vere economie radicate sul territorio. Difendere la zootecnia significa difendere la montagna abitata, i prati mantenuti vivi, le tradizioni casearie, le batailles de reines, la filiera lattiero-casearia e un patrimonio identitario che nessuna modernizzazione potrà sostituire.

Di seguito gli esiti delle elezioni.

Comitato direttivo Arev

Delegato

Voti

Comunità Montana

Esito

RONC DAVIDE

66

Grand Combin

ELETTO

COLLI GILLES

59

Evançon

ELETTO

TONINO OMAR

59

Mont Rose/Walser

ELETTO

BALICCO SILVIA

53

Mont Émilius

ELETTO

DENARIER MARINO

49

Grand Paradis

ELETTO

VOUT CLARA

45

Mont Cervin

ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-CERVIN

RONCO MARCO

42

Mont Cervin

 

TREVES JULIEN

40

Evançon

ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA EVANÇON

CUGNOD ESTEBAN

34

Evançon

 

FOLLIN JOEL

34

Mont Cervin

 

PERUCCHIONE ELVIS

33

Mont Rose/Walser

ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-ROSE

LAVY ERIK

32

Grand Paradis

ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA GRAND PARADIS

ALLEYSON FABRIZIO

28

Valdigne

ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE

NOLLY LAURENT

26

Mont Cervin

 

ABRAM CHRISTOPHER

24

Grand Combin

ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN

DALBARD PAOLO

24

Mont Émilius

ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA MONT-ÉMILIUS

MEYNET MICHEL

23

Grand Paradis

 

CHERAZ ALESSANDRO

22

Mont Rose/Walser

 

CHENAL FABRIZIO

21

Grand Combin

 

MILLESI RAYMON

20

Mont Rose/Walser

 

CONSOL ALESSANDRO

16

Mont Rose/Walser

ELETTO PER COMUNITÀ MONTANA WALSER

CERISE ALEX

11

Mont Émilius

 

GERARD PATRICK

11

Grand Paradis

 

BREDY CAMILLO

9

Grand Combin

 

Sezione ovicaprina – risultati

Delegato

Voti

Unité des Communes

Categoria

BANINO PIERGIORGIO

1

Valdigne Mont-Blanc

Razza Ovina Rosset

BARAILLER PATRICK

3

Mont Émilius

Razza Ovina Rosset

CORNAZ CRISTINA

12

Grand Paradis

Razza Caprina Valdostana

FOLLIOLEY ENNIO

11

Mont Rose

Razze caprine specializzate da latte

MALCUIT GIULIO

15

Evançon

Razza Caprina Valdostana

MARCATO MATTEO

5

Grand Combin

Razza Caprina Valdostana

MORZENTI DANIELE LUIGI

9

Grand Paradis

Razza Ovina Rosset

PASTORE DENIS

4

Mont Cervin

Razza Ovina Rosset

ZERGA VALERIA

11

Valdigne Mont-Blanc

Razze caprine specializzate da latte

Eletti nel Comitato direttivo della sezione ovi-caprina

Delegato

Voti

Esito

MALCUIT GIULIO

15

ELETTO – RAZZA CAPRINA VALDOSTANA

CORNAZ CRISTINA

12

ELETTA – GRAND PARADIS

FOLLIOLEY ENNIO

11

ELETTO – RAZZE CAPRINE SPECIALIZZATE DA LATTE

ZERGA VALERIA

11

ELETTA – VALDIGNE

MORZENTI DANIELE LUIGI

9

ELETTO – RAZZA OVINA ROSSET

MARCATO MATTEO

5

 

PASTORE DENIS

4

 

BARAILLER PATRICK

3

 

Per il Collegio Sindacale risultano eletti Francesca Marconi, Fabiano Bethaz e Paola Palma, quest’ultima designata dall’Associazione Italiana Allevatori.

I membri eletti designeranno i rispettivi presidenti e vicepresidenti nel corso della prima riunione di insediamento.

pi.mi.

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