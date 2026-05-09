Alla cortese attenzione del Sindaco e della Giunta municipale di Aosta

Aosta è una città bella. Lo è per storia, posizione, identità, patrimonio culturale e qualità della vita. Ma chi la vive ogni giorno sa anche che, accanto ai suoi monumenti e alle sue eccellenze, cresce lentamente una sensazione di trascuratezza diffusa. Non servono grandi statistiche: basta camminare per le vie della città per accorgersi di sporcizia, muri degradati, aree lasciate all’abbandono, locali sfitti trasformati in vetrine del vuoto, piccoli segnali quotidiani che alimentano il senso di decadenza urbana.

Ed è proprio da questi dettagli che nasce il giudizio dei cittadini e dei turisti su una comunità.

Per questo motivo rivolgo alla Giunta comunale una proposta concreta: istituire un vero servizio di controllo e monitoraggio del territorio urbano, con presenza costante e funzione operativa. Una squadra dedicata, composta da agenti della Polizia locale oppure realizzata anche attraverso convenzioni con associazioni di volontariato civico, che possa svolgere un’attività quotidiana di osservazione, segnalazione e primo intervento rispetto alle criticità della città.

Non si tratta di creare “ronde” o strutture punitive, ma di costruire un presidio civico permanente capace di:

segnalare rapidamente situazioni di degrado;

monitorare sporcizia, vandalismi e incuria;

verificare lo stato di edifici e locali abbandonati;

trasmettere le criticità agli uffici competenti;

favorire interventi tempestivi;

mantenere un rapporto diretto con i cittadini e i quartieri.

Una città ordinata non nasce soltanto dalle ordinanze o dai comunicati stampa. Nasce dalla presenza concreta sul territorio. Dalla capacità di vedere i problemi prima che diventino normalità.

In molte città italiane ed europee esistono già esperienze simili: nuclei di decoro urbano, sentinelle civiche, operatori di quartiere. Figure che non sostituiscono le forze dell’ordine ma aiutano l’amministrazione a mantenere viva l’attenzione sullo spazio pubblico.

Accanto a questo, sarebbe utile affrontare anche il problema estetico e psicologico dei numerosi locali sfitti e delle serrande abbassate che oggi trasmettono un’immagine triste della città. In attesa di nuove attività commerciali, il Comune potrebbe promuovere un progetto semplice ma d’impatto: coprire temporaneamente vetrine degradate e spazi inutilizzati con pannelli decorativi in legno o materiali sostenibili, rivestiti da grandi immagini della Valle d’Aosta.

Fotografie dei castelli, dei paesaggi alpini, delle tradizioni, dell’artigianato, degli eventi culturali e sportivi. Un modo intelligente per trasformare il vuoto in promozione territoriale. Un modo per dire che anche uno spazio chiuso può continuare a raccontare qualcosa di bello.

Sarebbe un intervento di decoro urbano, ma anche culturale e turistico. Un messaggio positivo per residenti e visitatori. Perché una città che si prende cura della propria immagine trasmette anche fiducia, sicurezza e senso di appartenenza.

Aosta non ha bisogno soltanto di grandi opere. Ha bisogno soprattutto di attenzione quotidiana. Di occhi aperti. Di manutenzione costante. Di piccoli gesti concreti che restituiscano dignità agli spazi pubblici.

Il degrado urbano non arriva mai tutto insieme. Si insinua lentamente, fino a diventare abitudine. Ed è proprio contro questa abitudine che oggi servirebbe una risposta forte, visibile e continua.

Con spirito costruttivo,

un cittadino che vorrebbe vedere una Aosta più curata, più viva e più orgogliosa di sé.