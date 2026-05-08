Palaindoor e Campo Tesolin: orari, tariffe e modalità di accesso per tutti

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute, il Comune di Aosta, il CONI e il soggetto gestore ATS Palaindoor Aosta, composta da UISP Valle d’Aosta APS (capofila), A.SS.V.A. ASD e FIDAL Valle d’Aosta informano che il Palaindoor e il Campo Tesolin sono aperti a tutti secondo le modalità e gli orari di accesso stabiliti nell’ambito della gestione operativa del servizio.

Il Palaindoor è già pienamente operativo e ospita attività di tennis, arrampicata, atletica, boxe, arti marziali, karate, ginnastica, pattinaggio, ping pong, danza, hip hop, ginnastica per anziani e attività della Disval.

L’impianto sportivo è gestito in regime di esternalizzazione e l’organizzazione delle aperture, delle tariffe e delle modalità di accesso compete direttamente al gestore, cui fanno capo le attività operative e il rapporto con l’utenza. Il progetto gestionale e le tariffe approvati dal Comune di Aosta garantiscono la continuità delle attività sportive e la piena fruibilità dell’impianto, valorizzando al tempo stesso la funzione sociale ed educativa dello sport, con particolare attenzione ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione.

Per l’accesso del singolo utente alla pista indoor e al campo Tesolin è previsto l’ingresso individuale giornaliero, così come la possibilità di sottoscrivere abbonamenti da dieci ingressi, settimanali, mensili, trimestrali e semestrali. Le tariffe per atletica, con utilizzo degli spogliatoi interni, sono le seguenti: ingresso giornaliero 2,50 euro nel periodo estivo e 4,00 euro nel periodo invernale; abbonamento settimanale 10,00 euro in estate e 16,00 euro in inverno; abbonamento mensile 30,00 euro in estate e 40,00 euro in inverno; abbonamento trimestrale 50,00 euro in estate e 80,00 euro in inverno; abbonamento semestrale 90,00 euro in estate e 150,00 euro in inverno. Per i soggetti non tesserati ad alcuna società o federazione è inoltre prevista una tessera Palaindoor del costo di 10,00 euro.

Le richieste di informazioni relative a orari, tariffe e modalità di accesso, pur richiamate nel presente comunicato, dovranno essere rivolte direttamente al soggetto gestore scrivendo a segreteria.assva@gmail.com o chiamando il numero +39 388 493 0512.

L’Amministrazione comunale e il CONI confermano l’attenzione verso la piena fruibilità dell’impianto sportivo e il valore della collaborazione con il gestore