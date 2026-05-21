Emergenza casa in Valle d’Aosta: servono investimenti veri e risposte immediate

In Valle d’Aosta il tema della casa è diventato uno dei principali nodi sociali degli ultimi anni. Non è più una questione limitata alle grandi città: anche un territorio piccolo e apparentemente “protetto” come la regione autonoma si trova oggi a fare i conti con affitti sempre più alti, stipendi che non tengono il passo e una disponibilità di alloggi pubblici insufficiente rispetto alla domanda.

La denuncia arriva con forza da FILLEA CGIL VdA e SUNIA VdA, che in una nota mettono in fila numeri e criticità senza mezzi termini.

“L’emergenza abitativa sta assumendo proporzioni sempre più gravi in tutta Italia e anche la Valle d’Aosta non è immune da una crisi che colpisce famiglie, giovani, lavoratori e pensionati. Sempre più persone non riescono a trovare una casa a costi sostenibili oppure faticano a mantenere quella in cui vivono, schiacciate dall’aumento degli affitti, dei mutui e delle spese legate all’abitare.”

Un passaggio che fotografa bene anche la realtà valdostana, dove il mercato immobiliare è piccolo, rigido e spesso poco accessibile, soprattutto per chi ha redditi medio-bassi o lavora in settori stagionali.

Il punto centrale riguarda il cosiddetto Piano Casa nazionale, che secondo i sindacati non sarebbe all’altezza della situazione.

“Il Piano Casa recentemente varato dal Governo avrebbe dovuto rappresentare una risposta concreta ad una situazione che coinvolge ormai ampie fasce della popolazione. Tuttavia, le misure previste destano forti preoccupazioni sia per l’entità insufficiente degli investimenti messi in campo, sia per i tempi troppo lunghi necessari a rendere realmente efficaci gli interventi.”

Il nodo vero, secondo FILLEA CGIL VdA, è quello delle risorse. La nota richiama una stima pesante: il fabbisogno reale per rispondere all’emergenza abitativa in Italia sarebbe di circa 30 miliardi di euro, a fronte di stanziamenti molto più contenuti.

“Secondo una ricerca della FILLEA CGIL Nazionale, il costo medio per costruire o ristrutturare un alloggio in Italia è di circa 2.000 euro al metro quadro… sarebbero necessari almeno 30 miliardi di euro per dare una risposta concreta all’emergenza abitativa. A fronte di questo fabbisogno, il Governo ha stanziato appena 950 milioni.”

Una distanza enorme tra bisogni reali e risorse disponibili, che si riflette anche nei territori più piccoli come la Valle d’Aosta, dove la scarsità di alloggi pubblici e la pressione turistica su alcune aree rendono il problema ancora più evidente.

Un altro passaggio della nota allarga lo sguardo oltre l’emergenza immediata, toccando il tema dello sviluppo economico e occupazionale.

“Investire seriamente nella casa non significa soltanto affrontare un’emergenza sociale, ma anche sostenere lo sviluppo economico del Paese. Un grande piano pubblico per l’abitare avrebbe ricadute positive sull’occupazione, sulla formazione e sull’intero comparto delle costruzioni.”

In Valle d’Aosta questo aspetto assume un valore particolare: il settore edile e della riqualificazione energetica è uno dei pilastri dell’economia locale, e potrebbe diventare ancora più strategico in una fase di transizione post-PNRR.

Ma i sindacati mettono in guardia anche da un rischio preciso: l’ingresso eccessivo dei privati nella gestione dell’abitare sociale.

“Preoccupano inoltre le ipotesi di un crescente coinvolgimento di investitori privati nel Piano Casa, con il rischio che prevalgano logiche speculative poco attente alla funzione sociale dell’abitare, alimentando ulteriormente le disuguaglianze.”

Un tema che, in un contesto alpino come quello valdostano, si intreccia anche con la pressione del mercato turistico e con la trasformazione di molti immobili in strutture ricettive o seconde case.

Il quadro sociale generale resta pesante:

“La domanda abitativa cresce continuamente, mentre l’offerta diminuisce… oltre un italiano su cinque rischia la povertà o l’esclusione sociale.”

E la Valle d’Aosta non fa eccezione. Anzi, secondo FILLEA CGIL VdA e SUNIA VdA, molte famiglie valdostane vivono già oggi una condizione di fragilità economica, aggravata dal costo della vita e dalle difficoltà nel trovare soluzioni abitative dignitose.

“Anche in Valle d’Aosta molte famiglie vivono situazioni di forte disagio economico e sociale… La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, deve investire concretamente nel sistema casa, sostenendo la riqualificazione delle imprese e favorendo nuova occupazione.”

La conclusione della nota è netta e punta su una riforma strutturale del sistema:

“La casa rappresenta oggi uno dei principali strumenti di sviluppo sociale ed economico… è fondamentale dare finalmente piena attuazione all’Agenzia per la Casa attraverso investimenti concreti e strutturali, superando la logica degli interventi frammentari e insufficienti.”

Il messaggio che arriva dal mondo sindacale valdostano è chiaro: senza un intervento pubblico forte e continuativo, il rischio è quello di trasformare il diritto all’abitare in un privilegio sempre più selettivo. E in una regione piccola come la Valle d’Aosta, dove il mercato è già di per sé limitato, le conseguenze sociali possono diventare ancora più evidenti e rapide.