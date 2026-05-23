Piccoli inventori crescono: ad Aosta la finale regionale di “Eureka! Funziona!”

Sono stati 84 gli studenti di tre scuole valdostane che hanno partecipato questo giovedì alla finale regionale di Eureka! Funziona!, il progetto nazionale di Federmeccanica giunto alla sua XIV edizione promosso in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e con la collaborazione di numerose Associazioni Territoriali di Confindustria. L’obiettivo è educare all’imprenditorialità: stimolare l'ingegno e sviluppare le competenze interdisciplinari e l’attitudine al lavoro di gruppo di migliaia di bambini al terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare, e primo e secondo anno della scuola media. Ai partecipanti è stato richiesto di elaborare, partendo da un kit di materiali, un’invenzione giocattolo traendo ispirazione dalla vita quotidiana. Il principio che anima Eureka! Funziona!, infatti, è proprio quello di utilizzare “l’invenzione” come strumento per imparare. Eureka! Funziona! ha coinvolto, in questi quattordici anni, circa 180.000 bambini, l’edizione 2026 del progetto ha visto la partecipazione di oltre 18.500 bambini, per un totale di 3.500 KIT distribuiti in 51 province di tutta Italia.

La finale regionale organizzata dalla Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta e ospitata dall’Avda, la società di gestione dell’aeroporto Corrado Gex di Aosta, ha visto la partecipazione di tre scuole valdostane: l’Istituzione Scolastica Saint-Roch con la classe terza; la Scuola Primaria Paritaria San Giuseppe sempre con la classe terza; l’Istituzione Scolastica Valdigne Mont-Blanc con le classi prima B e C, e la seconda A.

Diciotto i progetti complessivamente portati alla finale, sviluppati sulla base dei kit inviati da Federmeccanica e contenenti vari oggetti: elastici, fili in metallo, dischi di cartone, asticelle di legno, palline. Partendo da questa base condivisa, gli studenti sono stati divisi in gruppi e hanno inventato e realizzato un giocattolo in grado di muoversi utilizzando il principio fisico contenuto nel kit. Ogni bambino ha avuto un ruolo preciso nel team: chi è disegnatore tecnico, chi si occupa del diario di bordo per raccontare le varie fasi del lavoro, chi costruisce materialmente l’oggetto e chi progetta una campagna pubblicitaria. Le uniche due regole: prevedere la mobilità del giocattolo ed è vietato farsi aiutare dagli insegnanti! L’Istituzione Scolastica Saint-Roch con la classe terza ha portato il progetto Flipparia. La Scuola Primaria Paritaria San Giuseppe ha portato ben 5 progetti: Bus baby boss, Lancia palloncino a molla, La ciurma dei panini, La catapulta esplosiva, Carro arcobaleno dell’amicizia esplosiva. L’Istituzione Scolastica Valdigne Mont-Blanc ha portato dodici progetti: Freddy lo scoiattolo (l'amico perfetto), La macchina volante, Gina la macchinina, Coccodrillo mangiafrutta, La morte fafnir, Lo scivolo infernale, Supercar 2000, Trattore ad aria, Allunga-machine, Mongolfiera, Ape-petta, Formula 1.

La giuria ha individuato come vincitori: per la scuola primaria il progetto Filiparia dell’Istituzione Scolastica Saint-Roch; per la scuola secondaria ex-equo i progetti Freddy lo scoiattolo e La morte fafnir.

Immagini finale https://www.swisstransfer.com/d/b9e169ab-3635-4959-bb73-7fa5dff9c8be

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