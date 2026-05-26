Scomparsa di Vanni Florio: il cordoglio del Consiglio Valle per l'ex Consigliere regionale

Il Presidente Stefano Aggravi esprime il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa di Vanni Florio, Consigliere regionale nella decima

legislatura, dal 1993 al 1998.



Eletto con i Verdi Alternativi, di cui è stato Capogruppo per l'intera legislatura, anche negli ultimi mesi quando il gruppo consiliare ha assunto la denominazione "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo". È stato componente delle Commissioni "Assetto del territorio", di cui è stato

Segretario, e "Affari generali" oltre che delle Commissioni per il Regolamento e per le Nomine.



«Con Vanni Florio scompare una figura che ha saputo interpretare l’impegno politico con passione, coerenza e attenzione ai temi del

territorio e dell’ambiente - dichiara il Presidente Stefano Aggravi -. A nome del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, esprimo

sincera vicinanza e sentite condoglianze ai familiari e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e politico.»