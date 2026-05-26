Raduno artistico a Rorà con premiazione in memoria di Marina Flecchia

Un pubblico attento, sabato 23 maggio, alla premiazione del XVIII concorso di Rorà (Torino), organizzato dall’associazione culturale Myosotis e rimandato di un anno a causa della malattia della presidente dell’associazione, Marina Flecchia, deceduta lo scorso novembre.

La cerimonia si è svolta nel salone polivalente del centro turistico di Piazza Fontana ed è stata coordinata dallo scrittore Fabrizio Legger, dalla poetessa Liliana Rasetti e dalla giornalista Edi Morini, con la partecipazione del sindaco di Rorà, Claudia Bertinat.

Oltre alla premiazione, Marina Flecchia è stata ricordata con poesie e scritti a lei dedicati, alternati agli intermezzi musicali del saggista Danilo Tacchino e della cantante Roberta Maffiodo.

Nel corso dell’evento, poeti e scrittori provenienti da tutta Italia sono stati premiati in diverse sezioni: poesia in italiano (sezione A), poesia in vernacolo (sezione B), racconto in lingua italiana (sezione C), libro di poesia in italiano (sezione D), poesia declamata (sezione E) e poesia a tema dedicata alla Liberazione d’Italia del 25 aprile.

Per la sezione A, il primo premio è stato assegnato a Bruna Cerro, il secondo a Gianluca Ingaramo e il terzo a Carmelo Cossa, che ha ottenuto anche attestati di merito per la sezione C e per quella dedicata al 25 aprile. Premio della giuria per Giuseppe Aprile, anch’egli insignito di un attestato di merito per la sezione C. Premio della giuria del Laboratorio di Poesia Unitre a Silvano Zecchin; Premio Presidenza ad Anna Maria Conti; Premio Giornalismo a Roberta Maffiodo. Attestati di merito, infine, per Maurizio Bocconi, Franco Revello, Giovanni Lambiase e Attilio Rossi.

Per la sezione B, primo premio a Marisa Sacco, secondo ad Angela Broccoli e terzo ad Adriana Scagliola. Premio Presidenza a Dina Paola Cosci; Premio Giornalismo a Giovanna Giuglard; attestati di merito ad Anna Maria Rimondotto e Attilio Rossi.

Per la sezione C, primo, secondo e terzo premio rispettivamente a Franco Revello, Pietro Rainero e Guido Ottolenghi. Premio Presidenza a Lodovico Marchisio; Premio Giornalismo a Mauro Carlesso; attestati di merito per Laura Bertea e Fulvia Viola Barbero.

Per la sezione D, primo, secondo e terzo premio rispettivamente assegnati a Maria Cristina Biasoli, Maria Montanio e Stefano Baldinu; attestati di merito per Giovanni Lambiase e Carmelo Cossa.

Tra i partecipanti è stato inoltre citato Maurizio Bocconi, distintosi come concorrente giunto da più lontano, precisamente da Roma.

Oltre ai premi destinati ai concorrenti, sono stati esposti a offerta libera alcuni oggetti di valore ritrovati nella casa della presidente Marina Flecchia. Il ricavato verrà destinato alle spese della tomba e/o alla colonia felina spontanea da lei accudita.