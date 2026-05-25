Opérationnelle, la première des quatre autociternes « Artemis »

Le dispositif de sécurité incendie du Traforo del Monte Bianco franchit une nouvelle étape avec la mise en service de la première des quatre autociternes Scania, aménagées par BAI. Ce premier véhicule, baptisé « Artemis », est désormais opérationnel à l’intérieur de l’infrastructure transfrontalière.

Selon Riccardo Rigacci, directeur du TMB GEIE, il s’agit d’un moyen conçu « à partir de l’expérience du personnel opérationnel du tunnel, associée aux compétences techniques de BAI et de Scania ». Une approche collaborative qui a permis de développer une citerne entièrement personnalisée.

Le véhicule a été optimisé pour combiner robustesse et capacité de charge utile. Sa conception repose sur un équilibre précis entre performance et sécurité, indispensable dans un environnement souterrain à haut risque.

Sur le plan technique, « Artemis » est équipée d’un réservoir d’eau de 12 000 litres, de deux réservoirs de mousse et d’une pompe centrifuge à double étage capable de débiter jusqu’à 4 500 litres par minute. Elle intègre également un système de mélange CAFS de dernière génération, destiné à améliorer l’efficacité de l’extinction.

La sécurité des opérateurs a été placée au cœur du projet. Le véhicule dispose de technologies avancées permettant d’intervenir même en milieu totalement enfumé : assistance à la conduite par radar BAI, caméra thermique, et vision périphérique à 360 degrés.

La cabine pressurisée, alimentée en air respirable, ainsi que les systèmes de détection de gaz, assurent une protection continue contre les substances toxiques, asphyxiantes et inflammables.

Avec cette première mise en service, le tunnel du Mont-Blanc renforce progressivement sa flotte dédiée à la lutte contre l’incendie. Trois autres autociternes du même type doivent encore entrer en fonction dans les prochains mois, complétant ainsi un dispositif de sécurité stratégique pour l’un des passages routiers les plus fréquentés entre la France et l’Italie.