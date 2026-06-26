I Maestri del Lavoro scoprono l'eccellenza di Podium: innovazione e competenze made in Valle d'Aosta

C'è una Valle d'Aosta che guarda al futuro attraverso l'innovazione tecnologica e la capacità di competere sui mercati internazionali senza rinunciare alle proprie radici territoriali. È quella rappresentata da Podium Advanced Technologies, azienda insediata a Pont-Saint-Martin, che nella giornata di martedì 23 giugno 2026 ha aperto le porte del proprio stabilimento a una delegazione composta da 39 Maestri e Maestre del Lavoro della Valle d'Aosta. Un incontro che è andato ben oltre la semplice visita aziendale, trasformandosi in un momento di confronto sul valore del lavoro qualificato, della formazione continua e dell'innovazione industriale.

Guidata dal Console dei Maestri del Lavoro della Valle d'Aosta, Ezio Togniettaz, la delegazione è stata accolta dall'amministratore delegato Francesco Monti, che ha illustrato l'evoluzione di un'impresa nata nel 2011 dall'intuizione di un gruppo di giovani ingegneri piemontesi e oggi divenuta un punto di riferimento internazionale nel settore delle tecnologie per la mobilità ad alte prestazioni. Dal 2024 Podium opera infatti in una nuova sede all'avanguardia, sviluppata su una superficie di 16 mila metri quadrati, progettata per sostenere una crescita che ha fatto della ricerca e dello sviluppo il proprio principale motore.

Nel corso della visita i Maestri del Lavoro hanno potuto osservare da vicino i reparti dedicati alla progettazione e alla produzione di accumulatori ad alta tensione, ai sistemi di gestione termica destinati al motorsport e alle applicazioni della mobilità elettrica, oltre alle attività di sviluppo e ingegnerizzazione di supercar, vetture in serie limitata e automobili da competizione. Un patrimonio di competenze altamente specialistiche che testimonia come anche un territorio di dimensioni contenute possa ospitare realtà capaci di confrontarsi con i più avanzati mercati internazionali.

Al termine del percorso nei reparti produttivi, il Console Ezio Togniettaz (nella foto) ha espresso il proprio apprezzamento per l'esperienza vissuta, sottolineando come «l'incontro ci ha consentito di conoscere da vicino una realtà industriale di assoluto valore, capace di coniugare ricerca, innovazione e competenze altamente specialistiche in un settore strategico e in continua evoluzione quale quello della mobilità elettrica». Un riconoscimento che prosegue evidenziando come la delegazione sia rimasta «profondamente colpita dall'attività di progettazione e produzione di batterie al litio ad alta tecnologia, destinate sia alla mobilità civile sia a quella sportiva, espressione concreta di una visione moderna e avanzata dell'industria».

L'iniziativa si inserisce nel programma di aggiornamento e conoscenza delle eccellenze produttive perseguito dai Maestri del Lavoro, convinti che comprendere l'evoluzione del sistema industriale rappresenti un elemento essenziale per continuare a svolgere la propria attività di testimonianza nelle scuole. Attraverso incontri con gli studenti degli istituti di primo e secondo grado della Valle d'Aosta, i Maestri promuovono infatti la cultura del lavoro, l'etica professionale e la sicurezza nei luoghi di lavoro, trasmettendo alle nuove generazioni il valore dell'impegno, della competenza e della responsabilità.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale al ristorante La Kiuva, occasione per condividere impressioni e riflessioni sull'esperienza appena vissuta.

La visita a Podium assume però anche un significato che va oltre l'aspetto formativo. In una fase storica in cui la transizione energetica, la mobilità sostenibile e la competitività industriale rappresentano sfide decisive per l'economia europea, la presenza in Valle d'Aosta di un'azienda capace di operare ai massimi livelli tecnologici costituisce un elemento di valore non solo economico ma anche politico e sociale. Significa dimostrare che investire in ricerca, innovazione e capitale umano può creare occupazione qualificata e trattenere competenze sul territorio, rafforzando il ruolo della regione all'interno delle filiere industriali più avanzate. Anche per questo iniziative come quella promossa dai Maestri del Lavoro contribuiscono a costruire un ponte tra il patrimonio di esperienza del passato e le professioni del futuro, ricordando che il progresso nasce sempre dall'incontro tra conoscenza, lavoro e capacità di innovare.