Medioevo nella Terra degli Challant, sette Comuni uniti per raccontare la storia valdostana

C'è una storia che attraversa castelli, borghi e vallate della Valle d'Aosta e che continua ancora oggi a rappresentare un elemento identitario forte per molte comunità. È quella della casata degli Challant, una delle famiglie nobiliari più importanti della regione, al centro anche dell'edizione 2026 di "Medioevo nella Terra degli Challant", il progetto che vede nuovamente insieme i Comuni di Bard, Brusson, Challand-Saint-Victor, Châtillon, Fénis, Issogne e Verrès.

L'iniziativa, sostenuta dall'Office Régional du Tourisme, si conferma come uno dei più significativi esempi di collaborazione intercomunale in Valle d'Aosta. Un percorso condiviso che punta non soltanto alla promozione turistica, ma anche alla valorizzazione di un patrimonio storico e culturale che continua a caratterizzare l'identità di intere comunità.

Il programma si svilupperà lungo tutto il periodo estivo, accompagnando residenti e visitatori in un viaggio attraverso luoghi, tradizioni e testimonianze legate alla famiglia Challant. L'apertura è prevista a Brusson l'11 luglio, seguita dagli appuntamenti di Issogne il 17 e 18 luglio, Fénis il 24 e 25 luglio, Challand-Saint-Victor il 31 luglio e 1° agosto, Bard il 15 agosto, Verrès il 22 agosto, fino alla conclusione prevista a Châtillon il 19 settembre.

Un calendario distribuito nel tempo e sul territorio che rappresenta anche un'importante occasione economica per le località coinvolte. Eventi di questo genere, infatti, contribuiscono ad attrarre visitatori, sostenere le attività commerciali e valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico locale, creando un collegamento diretto tra cultura e sviluppo turistico.

Il programma definitivo delle singole manifestazioni verrà comunicato progressivamente nelle settimane che precederanno gli appuntamenti, attraverso i canali istituzionali dei Comuni, quelli dell'Office Régional du Tourisme e la pagina Facebook "Terra degli Challant – Valle d'Aosta". Sono però già definiti i contenuti principali che caratterizzeranno l'edizione di quest'anno.

Un ruolo centrale sarà affidato ai gruppi storici che da anni custodiscono e tramandano la memoria medievale dei rispettivi territori. Tra questi figurano Le Cors dou Heralt – Groupe Historique de Fénis, il Carnaval Historique di Verrès, il Groupe Historique Château d'Issogne e Ebalo Magno e la dinastia degli Challant di Challand-Saint-Victor. Accanto a loro saranno presenti numerosi gruppi di rievocazione provenienti dalla Valle d'Aosta e da altre regioni italiane.

Le giornate saranno animate da cortei storici in costume, rappresentazioni della vita medievale, laboratori didattici, giochi per il pubblico, spettacoli equestri, esibizioni di sbandieratori, musici e giullari, spettacoli con il fuoco e iniziative enogastronomiche ispirate al Medioevo. Un'offerta ampia che punta a coinvolgere famiglie, appassionati di storia e turisti, trasformando i luoghi simbolo della presenza degli Challant in veri e propri teatri a cielo aperto.

I Comuni promotori sottolineano come l'iniziativa rappresenti molto più di una semplice rievocazione storica. In una dichiarazione congiunta evidenziano infatti che "l'edizione 2026 di 'Medioevo nella Terra degli Challant' conferma la volontà dei nostri Comuni, unitamente ai gruppi storici del territorio, di proseguire nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale che ci unisce". Gli enti locali ricordano inoltre che la storia degli Challant costituisce "un elemento identitario fondamentale per i nostri territori" e un patrimonio collettivo che merita di essere conosciuto, raccontato e trasmesso alle nuove generazioni.

Dietro la manifestazione emerge dunque anche una scelta politica e culturale precisa: fare rete tra amministrazioni locali, associazioni e volontari per costruire un'offerta culturale capace di valorizzare la storia valdostana e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità. In una fase in cui molti territori alpini cercano strumenti per contrastare lo spopolamento e mantenere viva la propria identità, il progetto della Terra degli Challant rappresenta un esempio concreto di come il patrimonio storico possa diventare una risorsa contemporanea.

Non soltanto una serie di eventi estivi, quindi, ma un percorso che mette in relazione memoria, turismo e sviluppo locale. Attraverso castelli, borghi e rievocazioni, la storia degli Challant continua a raccontare una parte importante della Valle d'Aosta, dimostrando come il passato possa ancora oggi essere uno strumento efficace per costruire il futuro delle comunità.