Grand Place, quasi 900 persone al Picnic Gigante: una festa della comunità tra solidarietà, inclusione e condivisione

Una lunga tavolata sull'erba, il tramonto a fare da cornice e la voglia di stare insieme hanno creato un'atmosfera capace di andare ben oltre una semplice cena all'aperto. Famiglie, giovani, anziani, volontari e cittadini hanno condiviso uno spazio comune, dimostrando come la convivialità possa diventare uno strumento concreto di inclusione e di costruzione di legami sociali. Al termine del picnic, il pubblico ha assistito alla proiezione del classico d'animazione "Il Re Leone", trasformando la Grand Place in un grande cinema all'aperto e regalando un finale emozionante a una serata all'insegna della condivisione.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di un ampio e variegato tessuto associativo valdostano, testimonianza della ricchezza del volontariato regionale e della capacità delle organizzazioni di lavorare insieme per il bene comune. Hanno aderito Aice, Alliance française de la Vallée d'Aoste, Arcigay Queer VdA André Zanotto, Associazione Diabetici Valle d'Aosta, Auser Valle d'Aosta, Aism, Anteas, Bim Valle d'Aosta, Centro Donne Contro la Violenza, L'Albero di Zaccheo, Le Frittelle di Giò e Martino, Lipu, Libera Valle d'Aosta, Missione Sorriso Valle d'Aosta, Rete al Femminile, Sharks in Life, Uniendo Raices Valle d'Aosta e numerose altre realtà impegnate quotidianamente nell'ambito sociale, culturale, ambientale e della tutela dei diritti.

La forza dell'evento è stata proprio quella di mettere in rete esperienze e sensibilità differenti. Associazioni che operano nei settori della salute, dell'inclusione sociale, della lotta alle discriminazioni, del sostegno alle persone fragili, della tutela dell'ambiente e della promozione culturale hanno trovato un'occasione per presentarsi ai cittadini in un contesto informale e accogliente, favorendo nuovi incontri e nuove opportunità di collaborazione.

ph foto tratte dal sito web CSV VdA

Manifestazioni di questo tipo assumono un valore che va oltre il momento ricreativo. In un periodo storico in cui il rischio dell'isolamento sociale è sempre più evidente e le comunità sono chiamate ad affrontare nuove sfide legate ai cambiamenti demografici, all'invecchiamento della popolazione e all'integrazione di persone provenienti da culture diverse, iniziative come il Picnic Gigante rappresentano un investimento nel capitale umano e sociale del territorio. Creare occasioni in cui persone con percorsi, età e provenienze differenti possano conoscersi significa rafforzare il senso di appartenenza e costruire una comunità più coesa, capace di valorizzare le differenze come una ricchezza e non come un ostacolo.

Il successo registrato con circa 900 presenze conferma come esista una forte domanda di spazi e momenti dedicati alla condivisione autentica. Il Picnic Gigante ha dimostrato che la solidarietà, l'inclusione e l'integrazione non sono concetti astratti, ma prendono forma attraverso gesti semplici: una cena consumata insieme, una chiacchierata tra sconosciuti, il lavoro silenzioso dei volontari e la collaborazione tra associazioni. È da questi momenti che nasce una comunità più forte, più aperta e più consapevole del valore della partecipazione, facendo della Valle d'Aosta un territorio in cui il volontariato continua a essere uno dei pilastri della coesione sociale.

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