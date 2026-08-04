Aperture serali straordinarie per i castelli della VDA ad agosto

Annunciato un programma di aperture serali straordinarie per il mese di agosto, coinvolgendo alcuni dei castelli di proprietà regionale più suggestivi del territorio.
L’iniziativa nasce per offrire a residenti e turisti un’occasione unica: sfuggire alla calura estiva e riscoprire questi monumenti storici in un’atmosfera notturna del tutto speciale. Le visite guidate si terranno dalle ore 19.30 alle ore 22.00, con turni di ingresso previsti ogni trenta minuti.
L’ultimo accesso della serata sarà consentito alle ore 21.30.
Il calendario degli appuntamenti
Gli eventi si terranno per tre venerdì consecutivi secondo il seguente programma:
- Venerdì 7 agosto: Castello di Aymavilles
- Venerdì 14 agosto: Castello di Fénis
- Venerdì 21 agosto: Castello Reale di Sarre
Info, tariffe e prenotazioni
Il costo del biglietto d'ingresso è di 10 euro per ciascun appuntamento.
È possibile richiedere informazioni o prenotare contattando direttamente le strutture ai relativi numeri di telefono:
Castello di Aymavilles: 0165 906040
Castello di Fénis: 0165 764263
Castello Reale di Sarre: 0165 257539
In alternativa, la prenotazione è effettuabile online attraverso la piattaforma Midaticket.it