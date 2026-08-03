Acqua potabile: ordinanza di bollitura precauzionale estesa ad alcune zone di Porossan

A seguito degli ulteriori controlli effettuati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato che hanno evidenziato una minima presenza di enterococchi intestinali nell'acqua erogata dal serbatoio Tramail, il Sindaco di Aosta Raffaele Rocco ha firmato una nuova ordinanza contingibile e urgente che dispone la bollitura dell'acqua destinata al consumo umano per le utenze servite dal serbatoio stesso in via cautelativa e temporanea.

Il provvedimento interessa le utenze ubicate nelle località Porossan – Tramail, Porossan – Cache, Porossan – Neyves, Porossan – Truchod, Porossan – Chiou, Porossan – La Chapelle, Porossan – Papet, Porossan – Arsin e Porossan – Movisod.

Fino a nuova disposizione, l'acqua dovrà essere bollita prima dell'utilizzo per bere, preparare alimenti e bevande, lavare frutta e verdura destinate al consumo a crudo e preparare alimenti per neonati e bambini. Potrà invece continuare a essere utilizzata per gli usi domestici non alimentari e per l'igiene personale, salvo diverse indicazioni dell'autorità sanitaria.

L'ordinanza resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua e all'adozione di un successivo provvedimento. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è stato incaricato di individuare e rimuovere le cause della non conformità, effettuare gli interventi necessari e proseguire con i controlli analitici previsti.

L'Amministrazione comunale è in costante raccordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato e con l'Azienda USL della Valle d'Aosta e informerà tempestivamente la popolazione non appena gli esiti dei controlli consentiranno il ripristino del normale utilizzo dell'acqua.