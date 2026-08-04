Acqua potabile ad Aosta, completata la sanificazione dei serbatoi Tramail e Bornyon

Proseguono ad Aosta le attività di controllo nelle zone servite dai serbatoi di Tramail e Bornyon, attualmente interessate dalle ordinanze precauzionali che impongono di bollire l'acqua prima dell'uso alimentare. La SEV, società gestrice del Servizio Idrico Integrato, ha confermato al Comune di aver già completato gli interventi di sanificazione su entrambe le strutture.

Il calendario dei campionamenti e delle analisi

Per quanto riguarda il serbatoio Tramail, il nuovo campionamento dell’acqua è stato eseguito nella giornata di lunedì 3 agosto. Considerando i tempi tecnici di laboratorio di circa 48 ore, l’esito definitivo delle analisi è previsto per il pomeriggio di mercoledì 5 agosto.

Per il serbatoio Bornyon, la SEV effettuerà nella giornata di martedì 4 agosto ulteriori prelievi a cascata in diversi punti della rete, con l'obiettivo di individuare con precisione la causa della non conformità riscontrata.

Le regole d'uso dell'acqua e le indicazioni del Comune

L’Amministrazione comunale sta seguendo l'evoluzione della vicenda insieme a SEV e Azienda USL della Valle d’Aosta. Le ordinanze in vigore non potranno essere revocate semplicemente al termine della sanificazione, ma richiederanno l'esito favorevole delle analisi.

Fino a nuova disposizione, nelle aree interessate l'acqua dovrà essere bollita per bere, cucinare, preparare bevande, lavare frutta e verdura da consumare cruda e preparare cibi per neonati e bambini. Rimane invece consentito l'uso dell'acqua per l'igiene personale e gli altri usi domestici non alimentari.

Il sindaco Raffaele Rocco ha sottolineato la massima attenzione della giunta, comprendendo il disagio dei cittadini e ribadendo che la prudenza è fondamentale per garantire la certezza del pieno ripristino della qualità dell'acqua. Il Comune si è impegnato a comunicare tempestivamente gli esiti delle analisi non appena saranno disponibili.