Marco Sorbara porta sollievo nel carcere di Torino: donati 30 ventilatori ai detenuti più fragili

Le alte temperature che stanno mettendo sotto pressione gli istituti penitenziari italiani trovano una risposta concreta nella solidarietà. Questa mattina, il carcere di Torino ha ricevuto 30 ventilatori a torretta destinati al settore che ospita i detenuti bisognosi di cure mediche continuative, una delle aree più esposte alle conseguenze del caldo estremo. Un'iniziativa che va oltre il semplice aiuto materiale e riaccende il dibattito sulle condizioni di vita all'interno delle strutture detentive, tema che ogni estate torna con forza nell'agenda politica e sociale.

La donazione è stata promossa dal Movimento italiano diritti detenuti insieme al consigliere regionale della Valle d'Aosta Marco Sorbara, prendendo spunto da quanto emerso durante la riunione del Tavolo carcere di Torino dell'8 luglio, alla presenza della Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà Diletta Berardinelli. In quell'occasione era stata evidenziata alle associazioni la necessità di sostenere l'istituto attraverso la donazione di ventilatori e mini frigoriferi destinati alle sezioni maggiormente colpite dalle elevate temperature.

La consegna è avvenuta nella mattinata di oggi per mano della criminologa Martina Piazza, responsabile dell'area lavoro del Movimento italiano diritti detenuti, affiancata dallo stesso Marco Sorbara, che ha voluto dare anche un significato personale all'iniziativa. Il consigliere regionale ha ricordato infatti la propria esperienza di detenzione cautelare, durata 909 giorni, conclusasi con l'assoluzione da tutte le accuse.

Nel contestualizzare il gesto, Sorbara ha spiegato che «l'esperienza che ho vissuto quando sono stato privato della libertà mi ha insegnato quanto anche un piccolo gesto possa fare la differenza nei momenti più difficili». Ha poi aggiunto che, «pur avendo l'onore di ricoprire il ruolo di Consigliere regionale della Valle d'Aosta, continuo a credere che l'impegno istituzionale debba andare di pari passo con quello umano e sociale: la politica deve essere anche vicinanza concreta alle persone».

L'iniziativa assume anche un valore politico. Da anni il sistema penitenziario italiano è alle prese con problemi strutturali quali sovraffollamento, edifici spesso inadeguati e difficoltà nell'assicurare condizioni di vita dignitose, criticità che diventano ancora più evidenti durante le ondate di calore. In questo contesto, il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del volontariato evidenzia come la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute continui a rappresentare una questione che va oltre gli schieramenti politici e richiama il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.

Dal punto di vista sociale, la donazione testimonia il ruolo sempre più importante svolto dal mondo associativo nel colmare esigenze immediate che le strutture pubbliche, spesso condizionate da risorse limitate, faticano a soddisfare con tempestività. Un ventilatore non risolve le criticità del sistema carcerario, ma può incidere concretamente sulla qualità della vita di persone particolarmente vulnerabili, soprattutto nei reparti sanitari.

Il gesto promosso dal Movimento italiano diritti detenuti e da Marco Sorbara diventa così il simbolo di una riflessione più ampia: la civiltà di un Paese si misura anche dalla capacità di garantire dignità a chi sta scontando una pena. Interventi concreti come questo non cancellano i problemi delle carceri italiane, ma ricordano che il rispetto dei diritti fondamentali e l'umanità delle istituzioni rappresentano un patrimonio che riguarda l'intera società, ben oltre le mura di un penitenziario.