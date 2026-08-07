Valle d'Aosta, il generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta in visita ai Comandi Stazione dell'Arma

Accolto ad Aosta dal comandante del Gruppo Carabinieri, colonnello Livio Propato, il generale ha visitato le Stazioni Carabinieri di Gressoney-Saint-Jean, Brusson, Cogne e Courmayeur.

In ogni sede è stato ricevuto dai comandanti di Stazione e ha incontrato i militari in servizio, ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati quotidianamente nello svolgimento delle attività istituzionali.

Durante la tappa di Cogne, il generale Galletta ha inoltre incontrato Anna Jeantet, esprimendole la gratitudine dell'Arma per il gesto compiuto la sera del 15 dicembre scorso, quando prestò aiuto a un militare dei Carabinieri.

Nel corso degli incontri con il personale, il comandante interregionale ha ribadito il valore della presenza capillare delle Stazioni dell'Arma sul territorio, sottolineandone il ruolo fondamentale nella tutela della legalità, nella prevenzione dei reati e nel garantire elevati livelli di sicurezza sia ai residenti sia ai numerosi visitatori della Valle d'Aosta.