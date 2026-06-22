Chez nous a Oyace: l’artigianato di tradizione che racconta la montagna tra memoria, frazioni e nuove connessioni culturali

Ad Oyace torna anche quest’estate “Chez nous”, il progetto che punta a far vivere l’artigianato di tradizione non come semplice esposizione, ma come esperienza concreta dentro il territorio. Le candidature per gli artigiani hobbisti si apriranno dal 29 giugno al 10 luglio 2026 e l’obiettivo è selezionare quattro partecipanti iscritti all’Albo regionale, chiamati a realizzare dal vivo otto opere originali tra il 7 e il 12 agosto.

L’idea è quella di un laboratorio a cielo aperto: gli artisti non lavoreranno in uno spazio chiuso, ma lungo un percorso che attraversa il paese e le sue frazioni, in particolare Veyne e Bouyoz, accompagnando residenti e visitatori in una sorta di cammino narrativo fatto di legno, materiali, creatività e memoria. Il filo conduttore resta sempre lo stesso: la storia di Oyace e le sue peculiarità, lette attraverso lo sguardo dell’artigianato hobbistico contemporaneo.

Uno degli elementi più interessanti del progetto è il collegamento fisico e simbolico con il territorio. Le opere accompagneranno infatti il percorso che porta fino al nuovo ponticello tibetano in costruzione, destinato a collegare le frazioni al sentiero comunale che conduce alla Chiesa di San Michele. Un’infrastruttura che non è solo turistica, ma diventa anche occasione narrativa: il passaggio sospeso tra due punti della valle come metafora di connessione tra tradizione e presente.

Gli artigiani selezionati dovranno provvedere autonomamente ai materiali e alle attrezzature, ricevendo un rimborso forfettario di 500 euro per ciascuna opera completata. Nella selezione sarà data priorità a chi ha già partecipato, negli ultimi tre anni, a iniziative simili sul territorio regionale e a chi presenterà proposte coerenti con la filosofia del progetto: valorizzazione del contesto, rispetto dell’identità locale e capacità di dialogo con il paesaggio.

Novità di quest’anno è anche il coinvolgimento diretto di un artigiano hobbista del posto, nato o residente a Oyace, espressione dei cosiddetti “rosson”, soprannome con cui vengono identificati gli abitanti del comune. Una scelta che va nella direzione di rafforzare il legame tra evento e comunità locale, evitando che il progetto resti percepito come qualcosa di esterno o calato dall’alto.

“Chez nous” si inserisce all’interno della rassegna OyaceInArt, che dal 2 al 12 agosto animerà il paese con un calendario più ampio di eventi. Si parte il 2 agosto con una giornata che ospiterà anche un mercatino dell’usato e il primo appuntamento della rassegna “Combin en musique”, inserito in un percorso enogastronomico alla scoperta del capoluogo. L’obiettivo è quello di costruire un flusso continuo di attività, capace di tenere vivo il paese per più giorni e non solo in occasione di singoli appuntamenti isolati.

Il programma proseguirà poi il 10 agosto con una giornata particolarmente significativa: le celebrazioni del gemellaggio attivo dal 2023 con La Forclaz. In quell’occasione è previsto un pomeriggio dedicato alle tradizioni musicali dell’Alta Savoia, alla presenza delle delegazioni e degli abitanti del comune francese. La serata continuerà con un momento enogastronomico animato dalla Pro Loco e si concluderà con una proiezione all’aperto inserita nella rassegna itinerante “Aiace a macchia d’olio”, con un film in lingua francese.

Il quadro complessivo che emerge è quello di un piccolo comune che prova a tenere insieme identità, turismo e partecipazione, usando la cultura materiale come strumento di racconto del territorio. In un contesto montano come quello della Valle del Gran San Bernardo, dove le distanze sono brevi ma i paesaggi impongono ancora ritmi lenti, iniziative di questo tipo assumono un peso che va oltre il semplice evento estivo.

Oyace si trova in Valpelline, a circa 20 chilometri da Aosta, raggiungibile in una mezz’ora di strada che risale la valle verso nord. Una distanza breve sulla carta, ma sufficiente a segnare il passaggio da un contesto urbano a uno dei territori più integro e identitari della regione, dove la cultura materiale e la dimensione comunitaria restano ancora elementi centrali della vita quotidiana.