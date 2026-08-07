La Protezione civile della VDA partecipa per la prima volta a GiocAosta

Per la prima volta la Protezione civile della Valle d’Aosta prende parte a GiocAosta con due pomeriggi formativi e ludici volti ad avvicinare bambini, ragazzi e famiglie ai temi della prevenzione e dell'autoprotezione.

L'iniziativa si tiene venerdì 7 e lunedì 10 agosto, dalle 14:00 alle 18:00, presso il padiglione principale di piazza Chanoux ad Aosta. Qui i volontari delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile e della Croce Rossa Italiana animano una serie di giochi da tavolo a tema per insegnare ad affrontare e prevenire le situazioni di rischio e a conoscere i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

I giochi impiegati, donati direttamente dall'organizzazione di GiocAosta, entreranno stabilmente a far parte del materiale informativo della Protezione civile regionale per le future attività di sensibilizzazione, esercitazione e supporto negli allestimenti dei campi di assistenza umanitaria.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e il dirigente della Protezione civile regionale, Generale Giovanni Santo, hanno rimarcato il valore del gioco come linguaggio immediato per formare la consapevolezza dei più giovani e coinvolgere la comunità. Le attività vedono in prima linea i Gruppi giovanili del Volontariato di Protezione civile, presenti in piazza con le rispettive divise istituzionali.