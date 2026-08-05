Lignan: tutto pronto per le quattro serate "Étoiles et musique"

La Fondazione Clément Fillietroz, ente gestore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e del Planetario di Lignan, organizza da lunedì 10 a giovedì 13 agosto l'iniziativa Étoiles et musique. La manifestazione offre un viaggio alla scoperta del cielo estivo e delle celebri meteore Perseidi, le meteore comunemente conosciute come lacrime di San Lorenzo. L'evento gode del patrocinio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ed è gemellato con la diciottesima edizione di giocAosta.

L'evento prevede per ciascuna serata più percorsi stellari della durata complessiva di un'ora e mezza. Ogni turno è articolato in due tappe consecutive.

La prima tappa si svolge al Planetario, dove uno spettacolo digitale consente di comprendere la natura delle Perseidi e di ammirare la ricostruzione dell’eclisse totale di Sole del 12 agosto 2026. Questo fenomeno, in Italia visibile solo parzialmente al tramonto sull'orizzonte nordoccidentale, potrà così essere apprezzato in una simulazione fedele.

La seconda tappa prevede una breve passeggiata lungo il Sentiero dei pianeti per raggiungere l'Osservatorio Astronomico. Nel giardino della struttura, ricercatrici e ricercatori guideranno l'osservazione a occhio nudo delle costellazioni estive mediante puntatori laser, integrando spiegazioni scientifiche e riferimenti mitologici. L'osservazione notturna sarà accompagnata dall'esecuzione musicale dal vivo della pianista Grazia Pellegatta.

Per ciascuna serata sono programmati quattro turni sequenziali della durata di 90 minuti ciascuno.

Il primo turno (percorso rosso) inizia alle ore 20.30 al Planetario, prosegue alle 21.15 con la salita lungo il Sentiero dei pianeti, passa alle 21.30 all'Osservatorio e si conclude alle 22.00.

Il secondo turno (percorso giallo) parte alle ore 21.30 al Planetario, prevede la salita alle 22.15, l'arrivo all'Osservatorio alle 22.30 e termina alle 23.00.

Il terzo turno (percorso blu) prende il via alle ore 22.30 al Planetario, prosegue con la camminata alle 23.15, la tappa in Osservatorio alle 23.30 e la conclusione a mezzanotte.

Il quarto turno (percorso bianco) comincia alle ore 23.30 al Planetario, continua con la salita alle 00.15, l'ingresso in Osservatorio alle 00.30 e termina alle ore 01.00.

Anche in caso di maltempo che ostacoli la visione del cielo, l'evento resta confermato con la presentazione di un programma alternativo all'interno dell'Osservatorio.

La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale oavda.it. Il contributo di partecipazione è fissato a 18 euro per il biglietto intero (18-99 anni) e a 12 euro per la tariffa junior (7-17 anni). L'ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 6 anni, per le persone con disabilità in possesso della documentazione idonea e per un loro eventuale accompagnatore.

I biglietti prenotati dovranno essere acquistati presso la biglietteria del Planetario di Lignan, aperta nelle sere dell'evento dalle ore 19.30 alle 23.45. Il pagamento può essere effettuato in loco anche tramite carte di credito o bancomat. È richiesto ai visitatori di presentarsi con adeguato anticipo rispetto all'orario d'inizio del proprio turno. I biglietti valgono esclusivamente per la serata corrente e le fasi del percorso devono essere seguite nell'ordine prestabilito.