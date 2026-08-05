GiocAosta compie 18 anni, la "ludoteca dei grandi" trasforma il centro cittadino con l'edizione ispirata al cinema

Giunge alla sua 18ª edizione giocAosta, l'evento di riferimento per gli appassionati italiani di giochi di società e di ruolo, promosso dall'associazione di volontariato Aosta Iacta Est in collaborazione con un'ampia rete di partner. L'appuntamento trasforma il centro della città in uno spazio ludico aperto al pubblico con la partecipazione di 450 volontari provenienti da 13 regioni italiane.

I numeri della manifestazione registrano oltre 6.700 pre-iscrizioni alle attività (+25% rispetto all'anno precedente). L'evento offre una ludoteca gratuita composta da quasi 3.500 titoli distribuiti tra i portici e le piazze cittadine, a cui si affiancano 382 appuntamenti dedicati a giochi di ruolo, cacce al tesoro, enigmistica, tornei e rievocazioni.

Novità dell'edizione 2026 e spazi del festival

Il tema conduttore dell'edizione 2026 è dedicato al mondo del cinema. Tra le novità principali figurano la gara di barchette lungo l'antico ruscello cittadino Ru du Bourg in via Hôtel des Monnaies, un labirinto gigante rasoterra posizionato nella piazza della Cattedrale, la gara di enigmistica a squadre, i giochi antichi al MegaMuseo e la presenza delle tradizioni orientali (Mah Jong e Shogi), attività dedicate nei sotterranei di Palais Lostan (Salem), l'area gaming nella sala LevelUp, il Twister deathmatch e la presenza dell'area prototipi gestita in collaborazione con IdeaG e iniziative e attività in quota collegate tramite la cabinovia di Pila.

Il festival parte da piazza Chanoux ed estende le sue aree su piazza San Francesco, via Chabloz, piazza Narbonne, il Teatro Romano, la Collegiata di Sant'Orso, il Criptoportico forense, il parco Puchoz, il Salone ducale e altre sedi storiche e cittadine.

Accessibilità, sostenibilità e organizzazione

In risposta alle temperature estive, gli orari della ludoteca sono prolungati fino alle ore 2:00 di notte per le prime tre giornate. In collaborazione con BIM e SEV sono state installate nuove fontane pubbliche nelle varie aree della manifestazione per promuovere l'uso dell'acqua pubblica.

L'evento è reso possibile dal sostegno di Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comune di Aosta e Fondazione CRT, che coprono il 60% dei costi vivi (pari a circa 100.000 euro). La restante quota viene integrata da iniziative di autofinanziamento, tra cui una lotteria con partner locali e una campagna di crowdfunding. Alla manifestazione collaborano 25 editori partner e 32 content creator del settore ludico.

Informazioni e orari di apertura

La maggior parte delle attività e l'accesso alla ludoteca principale sono gratuiti e a fruizione libera. Per gli eventi speciali a numero chiuso è richiesta la prenotazione tramite l'applicazione ufficiale del festival.

Da venerdì 7 a domenica 9 agosto dalle ore 10:00 alle ore 02:00 (dalla mezzanotte alle 02:00 l'apertura prosegue unicamente per la ludoteca), mentre lunedì 10 agosto dalle ore 10:00 alle ore 18:00.