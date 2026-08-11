Proseguono gli appuntamenti del festival “Le marmotte non dormono”

Continua l’intenso mese di agosto del festival “Le marmotte non dormono”, fatto di spettacoli e laboratori che hanno coinvolto e continueranno a coinvolgere spettatori di tutte le età e di tutte le sensibilità, in luoghi insoliti e il più possibile senza interferire con la natura circostante ma – anzi – interagendo con essa.

Protagonisti, ancora una volta, i bambini, che saranno parte (molto) attiva dei laboratori “Mômes et chiots” che, tra “initiations à la danse”, giochi teatrali e momenti ludici, esploreranno il movimento come scoperta del sé e dell’altro. Per la seconda metà del mese, i laboratori si sposteranno tra Saint Pierre, in località Verrogne, (domenica 16 agosto alle ore 16, prenotazioni via WhatsApp al numero 3283986434), le scuole medie ed elementari di Brusson (martedì 18 agosto alle ore 16, prenotazioni laboratorio obbligatorie via mail a info@comune.brusson.ao.it o chiamando la Biblioteca Comunale allo 0125 301004) e presso la sede di Mela Augusta in Frazione Letey 5 a Gressan (mercoledì 19 agosto alle ore 15, prenotazioni sul sito www.montessoriinvalle.it).

Dopo i laboratori del 16 agosto a Verrogne e del 18 a Brusson andrà in scena “Playlist”, in entrambi i casi alle ore 18. Come evoca il titolo stesso, filo conduttore dello spettacolo sarà la musica, con Alessia Pinto che, sola sul palco, con la sua danza apre di volta in volta un nuovo universo e dà vita ad un nuovo personaggio, diventando interprete di femminilità molteplici in base alla colonna sonora. Come in un viaggio interiore, il personaggio si cerca e si reinventa, lasciando che sia il suono a guidarne il passo. Lo spettacolo è un mosaico di quadri danzati, un dialogo continuo tra musica e identità, memoria e immaginazione. Ogni trasformazione è un invito allo spettatore a riconoscersi, a perdersi e ritrovarsi in emozioni condivise.

Venerdì 21 agosto alle 18 l’antica fonderia di Villeneuve ospiterà le leggende della tradizione valdostana con “C’era una volta… e c’è ancora”, spettacolo guidato da Marco Chenevier, Claudine Chenuil e Guillaume Comé che, con la complicità del pubblico, darà vita ad un evento ed un racconto unici, costruiti di volta in volta nel “qui e ora”.