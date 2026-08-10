Natura in Evoluzione, appuntamento al Giardino Botanico Paradisia sulla conservazione della flora alpina

Lunedì 17 agosto, alle ore 11:00, il Giardino Botanico Alpino Paradisia nella Valle di Cogne ospiterà l'incontro intitolato “SOS specie rare: leggere il DNA per proteggere la flora alpina”.
L'evento rientra nell'ambito della Rassegna di divulgazione scientifica “Natura in Evoluzione”, organizzata nel versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso.
La conferenza sarà tenuta da Simone Patrizi, del Museo Regionale di Scienze Naturali della Regione Valle d'Aosta. Durante l'incontro verrà illustrato come le moderne tecniche di genomica permettano di analizzare la diversità genetica delle piante di montagna, fondamentale per comprendere la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti ambientali e per contrastare i rischi legati all'isolamento delle popolazioni.
Verrà inoltre approfondito il ruolo delle banche del germoplasma nel preservare il patrimonio genetico delle specie rare e minacciate.