GiocAosta, record di presenze per la 18esima edizione

L'edizione del diciottesimo compleanno di giocAosta si è conclusa registrando oltre 40.000 presenze in quattro giorni, guidate dal lavoro di 500 volontari e dalla collaborazione di oltre 100 realtà partner.

La ludoteca dell'evento ha totalizzato 10.730 prestiti per 1.657 titoli differenti giocati sui tavoli del centro cittadino, a cui si aggiungono oltre 7.000 presenze nelle attività su iscrizione.

L'analisi del pubblico conferma la forte rilevanza turistica della manifestazione: il 73% dei partecipanti proviene da fuori Valle d'Aosta, con il 56% dei visitatori extraregionali che ha soggiornato per almeno tre notti nel territorio.

L'associazione Aosta Iacta Est, organizzatrice dell'evento sostenuto da Regione Valle d'Aosta, Comune di Aosta e Fondazione CRT, ha già raccolto oltre 13.000 euro tramite crowdfunding per la prossima edizione e ha fissato le date per il prossimo appuntamento, previsto dal 13 al 16 agosto 2027.