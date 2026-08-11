 / EVENTI E APPUNTAMENTI

EVENTI E APPUNTAMENTI | 11 agosto 2026, 10:00

GiocAosta, record di presenze per la 18esima edizione

La manifestazione ludica chiude l'edizione 2026 con numeri da primato e oltre 40mila visitatori

GiocAosta, record di presenze per la 18esima edizione

L'edizione del diciottesimo compleanno di giocAosta si è conclusa registrando oltre 40.000 presenze in quattro giorni, guidate dal lavoro di 500 volontari e dalla collaborazione di oltre 100 realtà partner. 

La ludoteca dell'evento ha totalizzato 10.730 prestiti per 1.657 titoli differenti giocati sui tavoli del centro cittadino, a cui si aggiungono oltre 7.000 presenze nelle attività su iscrizione.

L'analisi del pubblico conferma la forte rilevanza turistica della manifestazione: il 73% dei partecipanti proviene da fuori Valle d'Aosta, con il 56% dei visitatori extraregionali che ha soggiornato per almeno tre notti nel territorio. 

L'associazione Aosta Iacta Est, organizzatrice dell'evento sostenuto da Regione Valle d'Aosta, Comune di Aosta e Fondazione CRT, ha già raccolto oltre 13.000 euro tramite crowdfunding per la prossima edizione e ha fissato le date per il prossimo appuntamento, previsto dal 13 al 16 agosto 2027.

red.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore