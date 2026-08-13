"Non solo Show Cooking 2026": il gran finale il 19 agosto ad Aosta apre eccezionalmente le porte del Convento delle Suore di San Giuseppe

La cucina come chiave per conoscere un territorio, le sue tradizioni e le persone che lo vivono. È questo lo spirito di "Non solo Show Cooking 2026", il format che fino al 19 agosto attraversa la Valle d'Aosta con un viaggio in quattro tappe tra eccellenze gastronomiche, cultura e valorizzazione del territorio.

Dopo gli appuntamenti di Pré-Saint-Didier, Issime e Ayas, la manifestazione si concluderà mercoledì 19 agosto ad Aosta con un evento speciale ospitato in una location di straordinario valore storico e culturale: il Convento della Congregazione delle Suore di San Giuseppe, uno spazio normalmente non accessibile al pubblico che, per l'occasione, aprirà eccezionalmente le proprie porte ai visitatori.

L'appuntamento finale offrirà un'esperienza che va oltre la gastronomia. Dalle 15.00 alle 16.30 saranno infatti organizzati 4 turni di visite guidate gratuite che accompagneranno il pubblico alla scoperta dell'area conventuale, dell'anfiteatro romano del I secolo d.C. e di angoli solitamente nascosti, permettendo di conoscere un patrimonio storico e architettonico di grande fascino.

Per partecipare alle visite guidate è necessario iscriversi, inviando un’email all’indirizzo promoagri@regione.vda.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei posti disponibili per i diversi turni.

A rendere ancora più prestigiosa la giornata sarà lo show cooking dello chef stellato Paolo Griffa, che interpreterà i grandi prodotti della tradizione valdostana con la sua riconosciuta creatività, valorizzando materie prime simbolo della Regione, accompagnati dai vini DOC e dai distillati del territorio.

Come in tutte le tappe della manifestazione, protagonisti saranno anche i produttori locali e il Mercato di Campagna Amica, dove il pubblico potrà degustare e acquistare le eccellenze agroalimentari valdostane direttamente da chi le produce.

"Non solo Show Cooking" si conferma così un progetto capace di mettere in rete enogastronomia, turismo e cultura, offrendo un'occasione autentica per scoprire la Valle d'Aosta attraverso le sue produzioni e i suoi luoghi più rappresentativi.

"Con "Non solo Show Cooking" vogliamo raccontare la Valle d'Aosta nella sua autenticità – dichiara Alessia Gontier Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta - , mettendo al centro il lavoro dei nostri produttori e la qualità delle eccellenze agroalimentari che ogni giorno rappresentano il nostro territorio. L'appuntamento del 19 agosto racchiude perfettamente lo spirito della manifestazione: un luogo straordinario che si apre eccezionalmente al pubblico, uno chef di grande prestigio come Paolo Griffa e l'incontro diretto con chi produce il cibo che racconta la nostra identità. È un invito a vivere la Valle d'Aosta con tutti i sensi, attraverso il gusto, la storia e il patrimonio culturale che la rendono unica."

L'ultima tappa del 19 agosto rappresenta quindi il momento culminante di un percorso che, nell'arco di quattro settimane, ha trasformato borghi e piazze valdostane in luoghi di incontro tra tradizione, innovazione e cultura del cibo, confermando "Non solo Show Cooking" come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate regionale.