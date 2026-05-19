Donare: Un atto d'amore che da' speranza e sorriso a chi riceve e a chi dona

Diffondere la cultura del Dono del Sangue e Organi, arricchirla di esperienze e consolidarla, è quello che cerca di fare l’Associazione di Donatori di Sangue e Organi Silvy Parlato-odv (Fidas VDA) attraverso la voce dei suoi Volontari e sostenitori.

Molti possono essere i luoghi dove seminare una cultura rivolta ai bisogni dell’altro, del malato, di chi della trasfusione di sangue ne deve fare una ragione di vita. Parlare di Dono, raccontare della Donazione di Sangue ha lo scopo di permetterle di vivere, di renderla gesto costante e radicato perché il sangue è un farmaco (cura) che non può essere riprodotto in fabbrica.

Un gesto anonimo, gratuito, periodico, a garanzia di un Sistema (quello della Medicina Trasfusionale) al servizio di tutti coloro che hanno bisogno di essere emotrasfusi perché affetti da malattie genetiche (Talassemia ad esempio), o perché hanno necessità di doversi sottoporre ad intervento chirurgico o ancora vittime di importanti incidenti, stradali o di altra natura.

Lo stesso gesto gratuito, con il quale noi come Associazione, insieme ad altri attori, abbiamo organizzato una serata per parlare del Dono della Gentilezza, di comportamenti gentili, di quanto l’approccio verso l’altro e il supporto che ne deriva, siano importanti affinché i ragazzi, in particolare, possano riconoscere il loro valore umano , alla scoperta delle loro risorse.

Venerdì 22 maggio alle 20.30 presso l’Auditorium di Quart, vi invitiamo a partecipare ad una serata nella quale troverete ragazzi che raccontano di altri ragazzi, dei loro pensieri, delle loro emozioni, spesso difficili da governare (progetto Youngle VDA).

A seguire la rappresentazione teatrale con la compagnia “Gli Specchi”: un breve racconto storico dove nonostante la tragicità degli eventi si testimonia la lotta, il senso di rinascita e la conquista della libertà.

La Presidente

Carla BUZZELLI