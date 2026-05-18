Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla 2026: le iniziative di AISM Aosta

In occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla (26 maggio - 2 giugno 2026) e della Giornata Mondiale (World MS Day, 30 maggio 2026), la Sezione AISM di Aosta promuove una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare il messaggio di inclusione. La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso invalidante del sistema nervoso centrale che colpisce oltre 130.000 persone in Italia, con un impatto significativo sulla qualità della vita.

Sensibilizzazione e partecipazione sul territorio

La Settimana Nazionale rappresenta un momento fondamentale per accendere i riflettori sulla sclerosi multipla e promuovere una maggiore consapevolezza nella comunità, attraverso iniziative diffuse in tutta Italia.

In tutta Italia e anche in Valle d’Aosta, numerosi monumenti ed edifici simbolici si illumineranno di rosso, colore rappresentativo della sclerosi multipla, per esprimere vicinanza alle persone con SM e contribuire a diffondere un messaggio di informazione, consapevolezza e inclusione.

In questo contesto, dal 22 al 31 maggio 2026, il Forte di Bard ospita la mostra “PortrAIts – AISM”, un’esposizione innovativa che racconta i sintomi invisibili della sclerosi multipla, spesso difficili da riconoscere ma profondamente impattanti sulla vita quotidiana.

Le immagini, realizzate anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, trasformano in rappresentazioni visive i vissuti e le esperienze legate alla malattia. Il progetto è arricchito da un podcast, che dà voce alle persone con sclerosi multipla che hanno condiviso le proprie storie, rendendo visibile ciò che spesso non lo è.

Iniziative locali

Nell’ambito della Giornata Mondiale, la Sezione AISM di Aosta promuove momenti di incontro, informazione e condivisione dedicati alle persone con sclerosi multipla, ai familiari e alla cittadinanza.

Tra gli appuntamenti in programma:

· 29 maggio 2026 – Aosta (sede AISM):

“Aperitivo con le esperte”, un incontro informale dedicato in particolare ai giovani under 40 con SM e patologie correlate, durante il quale professioniste dell’area nutrizione e fisioterapia affronteranno il tema dell’importanza dell’alimentazione e del movimento per il benessere.

· 30 maggio 2026 – Forte di Bard:

una gita sociale al forte di Bard, pensata per favorire inclusione, partecipazione e benessere, anche in relazione alla visita della mostra “PortrAIts – AISM”.

Un impegno concreto tutto l’anno

“La Settimana Nazionale e la Giornata Mondiale rappresentano un momento fondamentale per dare visibilità alla sclerosi multipla e alle persone che ne sono colpite” – dichiara il presidente Renato Ramolivaz della Sezione AISM di Aosta.

“Accanto a questi appuntamenti, il nostro impegno prosegue ogni giorno per garantire supporto, diritti e qualità della vita alle persone con SM e alle loro famiglie.”

Come sostenere AISM

Per informazioni sulle iniziative o per sostenere le attività di AISM:

- AISM Sezione Aosta

0165 554926 – 338 7859157

aismaosta@aism.it