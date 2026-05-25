Il pianeta non è un portacenere: migliaia di volontari pronti a ripulire l’Italia dalle cicche

Per anni sono state considerate quasi invisibili. Piccole, leggere, apparentemente innocue. Eppure i mozziconi di sigaretta rappresentano oggi una delle forme di inquinamento più diffuse e sottovalutate del pianeta. Sono ovunque: nei tombini, lungo i marciapiedi, nelle aiuole, sulle spiagge, nei parchi pubblici e perfino nei corsi d’acqua. Un gesto automatico, spesso banalizzato, che però ha conseguenze enormi sull’ambiente.

Per questo il 6 e 7 giugno migliaia di volontari scenderanno in campo in tutta Italia per partecipare alla più grande mobilitazione nazionale dedicata alla raccolta delle cicche di sigaretta abbandonate. L’iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus, associazione attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno e della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno.

Il claim scelto per l’edizione 2026 è diretto, provocatorio e difficilmente equivocabile: “Il pianeta non è un portacenere”. Una frase semplice che fotografa perfettamente un problema ormai diventato strutturale nelle città italiane e negli ecosistemi naturali.

L’obiettivo della mobilitazione sarà duplice: da una parte rimuovere concretamente migliaia di mozziconi dall’ambiente, dall’altra sensibilizzare cittadini e fumatori sui danni provocati dalle cicche disperse sul territorio. Perché il vero nodo, oggi, è soprattutto culturale. Ancora troppi considerano il mozzicone un rifiuto “minore”, quasi trascurabile, ignorando invece il suo pesantissimo impatto ambientale.

Molti non sanno, ad esempio, che il filtro delle sigarette non è fatto di cotone, ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi completamente. Nel frattempo si frammenta progressivamente in micro e nanoplastiche invisibili, contaminando suolo, acqua e biodiversità.

I numeri raccontano la dimensione globale del problema. Secondo le stime internazionali, ogni anno vengono dispersi nell’ambiente circa 4,5 trilioni di mozziconi. In Italia il consumo supera i 70 miliardi di sigarette all’anno e una parte consistente dei filtri finisce direttamente su strade, piazze, spiagge e reti fognarie. Basta un singolo mozzicone per contaminare fino a 500 litri d’acqua, rilasciando nicotina, arsenico, piombo, metalli pesanti e altre sostanze tossiche altamente dannose per gli ecosistemi acquatici.

Non si tratta quindi soltanto di una questione di decoro urbano. Il problema riguarda direttamente la salute dei mari e della fauna. Attraverso tombini e scarichi, milioni di mozziconi raggiungono infatti fiumi e oceani, entrando nella catena alimentare marina e mettendo a rischio pesci, tartarughe e uccelli.

Nel solo 2025, Plastic Free Onlus ha organizzato 147 appuntamenti dedicati esclusivamente alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, coinvolgendo oltre 2.800 volontari. Il risultato è impressionante: più di 3.188 chilogrammi di cicche rimosse dall’ambiente, equivalenti a circa 13 milioni di filtri dispersi sul territorio.

“Nel weekend del 6 e 7 giugno torneremo in tutta Italia con una grande mobilitazione ambientale dedicata ai mozziconi di sigaretta – dichiara Luca De Gaetano – Un rifiuto piccolo solo nelle dimensioni, ma devastante per l’ambiente. Troppo spesso le cicche vengono ancora considerate un gesto innocuo, quando invece rappresentano una delle forme di inquinamento urbano e marino più diffuse al mondo”.

Parole che puntano dritte al cuore del problema: l’assuefazione collettiva. Ci siamo talmente abituati a vedere mozziconi per terra da non notarli più. E quando un problema smette di essere percepito, smette anche di essere affrontato con serietà.

“Il vero rischio oggi è l’assuefazione visiva: abbiamo smesso di vedere i mozziconi per terra e quando una società smette di vedere un problema, smette anche di risolverlo – aggiunge De Gaetano – Per questo servono educazione ambientale, campagne di sensibilizzazione, posacenere urbani, smoking area attrezzate e strumenti concreti come i bin dedicati che molti Comuni Plastic Free stanno installando sul territorio”.

La mobilitazione coinvolgerà cittadini, scuole, aziende, associazioni e amministrazioni comunali in decine di cleanup ambientali organizzati lungo tutta la Penisola. Non soltanto un’azione simbolica, ma anche un tentativo concreto di cambiare mentalità e responsabilizzare i fumatori sul corretto smaltimento dei filtri.

In un’epoca in cui si parla sempre più spesso di sostenibilità, transizione ecologica e tutela degli oceani, il mozzicone di sigaretta resta probabilmente uno dei rifiuti più democratici e trasversali dell’inquinamento contemporaneo: piccolo, apparentemente insignificante, ma presente ovunque. Ed è forse proprio questa sua normalizzazione il vero pericolo.

L’elenco completo degli appuntamenti del 6 e 7 giugno è disponibile sul sito ufficiale di Plastic Free Onlus, dove sarà possibile individuare l’evento più vicino e partecipare gratuitamente alla mobilitazione nazionale.