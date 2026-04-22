Storie di orsi e di lupi: Stefano Unterthiner al Forte di Bard

Il fotografo naturalista Stefano Unterthiner è protagonista della conferenza Storie di lupi e di orsi promossa dall’Associazione Forte di Bard in occasione della conclusione della mostra Una finestra sull’Artico visitabile sino a domenica 3 maggio, nelle sale degli Alloggiamenti del Museo delle Alpi. L’appuntamento è per sabato 2 maggio 2026, alle ore 16.00, nella sala Archi Candidi della fortezza. Unterthiner racconterà come è nata la mostra Una finestra sull’Artico e presenterà il suo nuovo libro Le montagne del lupo. Dagli Appennini alle Alpi, dal Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise a quello del Gran Paradiso: un viaggio intenso e appassionato sognando l’incontro con un lupo. Un poetico ritratto delle due aree protette più importanti e antiche d’Italia.

Prenotazione obbligatoria:

prenotazioni@fortedibard.it

T. 0125 833811

Accesso incluso nel biglietto di ingresso al Forte: 15,00 euro

Il biglietto dà diritto all’ingresso alla conferenza e sino a tre spazi espositivi a scelta.