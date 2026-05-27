Addio all'avvocato Waldemaro Flick: il cordoglio dell'Amministrazione comunale di Courmayeur

L’Amministrazione comunale di Courmayeur esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato cassazionista Waldemaro

Flick, figura di grande spessore umano e professionale, che nel corso degli anni ha mantenuto un legame autentico e costante con Courmayeur e con il territorio del Monte Bianco.



Professionista autorevole e uomo di cultura, Waldemaro Flick è stato membro del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, dove ha diretto e coordinato importanti studi giuridici comparati legati alla montagna, agli sport invernali e alle responsabilità in ambiente alpino. Il suo impegno all’interno del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e la sua presenza in importanti convegni e momenti di approfondimento hanno rappresentato negli anni un prezioso contributo alla crescita culturale e civile del nostro territorio.



Alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, Courmayeur si stringe con affetto e riconoscenza nel ricordo di una persona che ha

saputo lasciare un segno profondo nella vita pubblica e culturale della nostra comunità.